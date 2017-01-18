Борзаковский: Лидерам сборной РФ нужно участие в международных однодневных турнирах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), после того как независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В нынешнем сезоне российские легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок.

«Если наших спортсменов допустят по индивидуальным заявкам на международные старты, однодневные соревнования могут стать большим плюсом для того, чтобы не потерять соревновательную практику, чуйку своих соперников. У нас есть явные лидеры — те же Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков, Мария Кучина, которые на голову сильнее своих соперников в России. Им важно соревноваться с соперниками своего уровня. Это позволят только международные старты. Если IAAF допустит к однодневным стартам, на что я все же надеюсь, спортсмены получат необходимую практику, будет какой-то толчок», — сказал Борзаковский журналистам.

По словам тренера, спортсмены, отправляющие заявки в IAAF, указывают в них все соревнования, в которых хотели бы участвовать. «В заявках указываются конкретные старты, в которых спортсмены хотели бы принять участие. Официальные старты — чемпионаты Европы и мира — стопроцентно указываются, плюс те соревнования, где они также планировали бы выступить», — пояснил он.

Главный тренер сборной заявил, что пока неясно, как будут финансироваться поездки российских легкоатлетов на чемпионаты Европы и мира в том случае, если они будут допущены только как нейтральные спортсмены. «Этот вопрос стоит уже на протяжении года. Если под нейтральным флагом, то встает вопрос — кто везет, потому что мы не имеем права, как и министерство. По чемпионатам Европы и мира будет особое решение. Но пока ничего не ясно», — сообщил Борзаковский.