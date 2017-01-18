Тренер: Выступление легкоатлетов РФ даже под нейтральным флагом очень важно для карьеры

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«Для наших спортсменов очень важно иметь возможность выступать на одних стартах с ведущими соперниками из-за рубежа, — заметил Борзаковский. — У нас есть явные лидеры: Анжелика Сидорова, Маша Кучина и Сергей Шубенков, которые не имеют достойных конкурентов у себя в стране. Им нужно пробовать себя в соперничестве с мировыми лидерами».

В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсмены могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок.

Борзаковский добавил, что никто из ведущих российских легкоатлетов, за исключением объявивших о завершении карьеры олимпийских чемпионов Елены Исинбаевой и Андрея Сильнова, не принимал решения об уходе из спорта.