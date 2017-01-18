Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28466731/
18 января 2017, 12:36 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Тренер: Выступление легкоатлетов РФ даже под нейтральным флагом очень важно для карьеры

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выступление российских легкоатлетов на международных соревнованиях, пусть даже и в качестве нейтральных спортсменов, очень важно для развития их карьеры. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

По словам Юрия Борзаковского российским спортсменам нужно пробовать себя в соперничестве с мировыми лидерами. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Для наших спортсменов очень важно иметь возможность выступать на одних стартах с ведущими соперниками из-за рубежа, — заметил Борзаковский. — У нас есть явные лидеры: Анжелика Сидорова, Маша Кучина и Сергей Шубенков, которые не имеют достойных конкурентов у себя в стране. Им нужно пробовать себя в соперничестве с мировыми лидерами».

В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях из-за приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Спортсмены могут получить разрешение от IAAF на участие в международных стартах только после одобрения их индивидуальных заявок.

Борзаковский добавил, что никто из ведущих российских легкоатлетов, за исключением объявивших о завершении карьеры олимпийских чемпионов Елены Исинбаевой и Андрея Сильнова, не принимал решения об уходе из спорта.

«Никто из спортсменов, кроме олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Андрея Сильнова, который не так давно занял пост вице-президента нашей федерации, и Елены Исинбаевой, объявившей о завершении карьеры в Рио-2016, официально не уведомлял меня, что собираться прощаться со спортом», — заявил тренер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прыгунья с шестом Сидорова подала заявку на участие в зимних турнирах IAAF

Прыгунья с шестом Сидорова подала заявку на участие в зимних турнирах IAAF

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2014 года Анжелика Сидорова в своей индивидуальной заявке в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) выразила желание выступить на всех соревнованиях зимнего мирового тура IAAF, в программе которых есть состязания женщин в прыжках с шестом. Об этом сообщила журналистам Сидорова.
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Оргкомитет Кубка конфедераций доволен уровнем продаж билетов на турнир

Александр Кокорин: полностью доволен своей карьерой в "Зените"

NFL запретила Леди Гаге говорить о Трампе во время Супербоула