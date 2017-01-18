Тренер: Выступление легкоатлетов РФ даже под нейтральным флагом очень важно для карьеры
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Выступление российских легкоатлетов на международных соревнованиях, пусть даже и в качестве нейтральных спортсменов, очень важно для развития их карьеры. Об этом сообщил журналистам главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.
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«Для наших спортсменов очень важно иметь возможность выступать на одних стартах с ведущими соперниками
В настоящее время российские легкоатлеты лишены возможности выступать на международных соревнованиях
Борзаковский добавил, что никто из ведущих российских легкоатлетов, за исключением объявивших о завершении карьеры олимпийских чемпионов Елены Исинбаевой и Андрея Сильнова, не принимал решения об уходе из спорта.
«Никто из спортсменов, кроме олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Андрея Сильнова, который не так давно занял пост
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