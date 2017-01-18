Шубенков подал документы в IAAF для участия в турнирах в качестве нейтрального спортсмена
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
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Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен 1 декабря заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. В начале января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.
«Да, я подал заявку на участие в международных стартах, документы отправил во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая должна перенаправить их в IAAF, — сказал Шубенков. — Не хотел бы говорить о шансах получить разрешение на выступления, поскольку в прошлый раз я оценивал их как хорошие, полагаясь на логику IAAF, однако мои надежды не оправдались».
Также спортсмен подтвердил, что пропустит зимний сезон и в случае положительного вердикта IAAF намерен приступить к стартам в мае.
Совет IAAF 17 июня принял решение лишить российских легкоатлетов права выступать на международных стартах, включая Олимпиаду в
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