Шубенков подал документы в IAAF для участия в турнирах в качестве нейтрального спортсмена

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен 1 декабря заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. В начале января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

«Да, я подал заявку на участие в международных стартах, документы отправил во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая должна перенаправить их в IAAF, — сказал Шубенков. — Не хотел бы говорить о шансах получить разрешение на выступления, поскольку в прошлый раз я оценивал их как хорошие, полагаясь на логику IAAF, однако мои надежды не оправдались».

Также спортсмен подтвердил, что пропустит зимний сезон и в случае положительного вердикта IAAF намерен приступить к стартам в мае.