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18 января 2017, 11:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Шубенков подал документы в IAAF для участия в турнирах в качестве нейтрального спортсмена

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

<em>МОСКВА 18 января. /ТАСС/.</em> Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей <span class=error>Шубенков</span> подал заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (<span class=error>IAAF</span>) на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Об этом спортсмен сообщил ТАСС. Увеличить
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Глава рабочей группы IAAF Руне Андерсен 1 декабря заявил, что российские легкоатлеты опять получат возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных соревнованиях. В начале января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских легкоатлетов к международным соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.

«Да, я подал заявку на участие в международных стартах, документы отправил во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), которая должна перенаправить их в IAAF, — сказал Шубенков. — Не хотел бы говорить о шансах получить разрешение на выступления, поскольку в прошлый раз я оценивал их как хорошие, полагаясь на логику IAAF, однако мои надежды не оправдались».

Также спортсмен подтвердил, что пропустит зимний сезон и в случае положительного вердикта IAAF намерен приступить к стартам в мае.

Совет IAAF 17 июня принял решение лишить российских легкоатлетов права выступать на международных стартах, включая Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, позднее антидопинговое бюро организации отклонило практически все их заявки на участие в стартах. Исключением стала Дарья Клишина, которой позволили выступить на Играх, так как она тренировалась в США.
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Шляхтин: Сидорова, Калина, Коробкина подали заявки на международные старты через ВФЛА

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, чемпионка России в беге на 1500 метров Анастасия Калина, чемпионка Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 метров Елена Коробкина подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в международных турнирах через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), заявил агентству «Р-Спорт» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
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18 января

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