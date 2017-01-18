Шубенков: Это меня не красит, но буду выступать под нейтральным флагом
Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков рассказал, что намерен подать заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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«Моя заявка ещё не ушла в IAAF, но как раз сейчас я нахожусь в процессе её написания. Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты», — приводит слова Шубенкова «Комсомольская правда».
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