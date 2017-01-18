Шубенков: Это меня не красит, но буду выступать под нейтральным флагом

«Моя заявка ещё не ушла в IAAF, но как раз сейчас я нахожусь в процессе её написания. Я понимаю, что это меня не красит, но я принял для себя решение, что буду соревноваться как нейтральный атлет. Для меня это единственная возможность выезжать на международные старты», — приводит слова Шубенкова «Комсомольская правда».