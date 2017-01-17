Балахничёв: IAAF подталкивает российских легкоатлетов к переезду за рубеж
Экс-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал подачу некоторыми российскими легкоатлетами индивидуальных заявок на участие в международных соревнованиях.
«Это вполне естественный процесс. Он обусловлен теми правилами, которые для России ввела Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Поэтому я одобряю то, что делают спортсмены, и им надо всячески помогать. Вообще, за этот процесс отвечают обычно так называемые представители атлетов. То есть менеджеры. Но теперь этим должна более активно также заниматься и федерация. Иначе у людей пропадёт всякая мотивация тренироваться, оставаться и жить в России. Выступать за Россию вообще. И если у
В настоящее время спортсмены будут идентифицированы под своими именами как просто спортсмены, выступающие под флагом Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В данном случае речь, как я понимаю, идёт просто про допуск на международные старты, коммерческие этапы серии
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