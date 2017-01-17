Шляхтин: Сидорова, Калина, Коробкина подали заявки на международные старты через ВФЛА

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. В декабре подобную заявку отправила действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина.

Минспорт найдет выход, если легкоатлетам придется выступать под нейтральным флагом >>>.

«Еще три заявки на участие в международных турнирах отправлены в IAAF через ВФЛА — от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной», — сказал Шляхтин по телефону.

«IAAF рекомендовала спортсменам, чтобы координатором подачи заявок (на участие в международных турнирах) была ВФЛА, — пояснил глава федерации. — То есть мы контролируем процесс подачи индивидуальных заявок, других механизмов сейчас нет».

Шляхтин отметил, что Кучина через ВФЛА заявку не дублировала.