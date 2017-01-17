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17 января 2017, 12:46 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Сидорова, Калина, Коробкина подали заявки на международные старты через ВФЛА

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, чемпионка России в беге на 1500 метров Анастасия Калина, чемпионка Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 метров Елена Коробкина подали в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в международных турнирах через Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), заявил агентству «Р-Спорт» президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. В декабре подобную заявку отправила действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина.

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«Еще три заявки на участие в международных турнирах отправлены в IAAF через ВФЛА — от Анжелики Сидоровой, Анастасии Калины и Елены Коробкиной», — сказал Шляхтин по телефону.

«IAAF рекомендовала спортсменам, чтобы координатором подачи заявок (на участие в международных турнирах) была ВФЛА, — пояснил глава федерации. — То есть мы контролируем процесс подачи индивидуальных заявок, других механизмов сейчас нет».

Шляхтин отметил, что Кучина через ВФЛА заявку не дублировала.
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