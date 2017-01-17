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17 января 2017, 12:43 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Бегунья Миллер установила рекорд РФ на дистанции 200 м среди девушек до 18 лет

На минувших выходных был установлен новый рекорд России в лёгкой атлетике.

Представительница Барнаула Полина Миллер установила рекорд России среди девушек до 18 лет в беге на дистанции 200 метров. Результат спортсменки составил 23,86 секунды.

Достижение было установлено в Иркутске на первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике. Соревнования прошли 14—15 января 2017 года в манеже спорткомплекса «Байкал-Арена», передаёт корреспондент «Чемпионата» Вероника Песчинская.
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