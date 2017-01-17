Бегунья Миллер установила рекорд РФ на дистанции 200 м среди девушек до 18 лет
На минувших выходных был установлен новый рекорд России в лёгкой атлетике.
Представительница Барнаула Полина Миллер установила рекорд России среди девушек до 18 лет в беге на дистанции 200 метров. Результат спортсменки составил 23,86 секунды.
Достижение было установлено в Иркутске на первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике. Соревнования прошли
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