Прыгунья Сидорова победила на Кубке главы Чувашии, выполнив норматив для ЧМ-2017

Чемпионка Европы-2014 Сидорова победила с результатом 4,70 метра, выполнив квалификационный норматив (4,55 м) для участия в чемпионате мира-2017 в Лондоне и превысив лучший результат сезона в мире (4,66 м).

Константин Холмогоров первенствовал на дистанции 800 метров, показав результат 1 минута 49,62 секунды. У девушек в беге на 800 метров лучшее время было у Айвики Малановой (2.04,02).

Ирина Трифонова в финале на 200 метрах показала время 24,22 секунды. На дистанции 3000 метров Екатерина Ишова победила с результатом — 9 минут 11,58 секунды. У мужчин на этой дистанции победил Владимир Никитин (7.56,25).

Следующий этап зимнего легкоатлетического тура ВФЛА состоится 18 января в Москве.