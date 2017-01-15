Прыгунья Сидорова победила на Кубке главы Чувашии, выполнив норматив для ЧМ-2017
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках с шестом на третьем этапе зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — Кубке главы Чувашской республики.
Чемпионка Европы-2014 Сидорова победила с результатом 4,70 метра, выполнив квалификационный норматив (4,55 м) для участия в чемпионате мира-2017 в Лондоне и превысив лучший результат сезона в мире (4,66 м).
Константин Холмогоров первенствовал на дистанции 800 метров, показав результат 1 минута 49,62 секунды. У девушек в беге на 800 метров лучшее время было у Айвики Малановой (2.04,02).
Ирина Трифонова в финале на 200 метрах показала время 24,22 секунды. На дистанции 3000 метров Екатерина Ишова победила с результатом — 9 минут 11,58 секунды. У мужчин на этой дистанции победил Владимир Никитин (7.56,25).
Следующий этап зимнего легкоатлетического тура ВФЛА состоится 18 января в Москве.
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