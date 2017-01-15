Завоевавшую в прошлом году бронзовую медаль Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро Ольгу Рыпакову смело можно назвать одной из самых стабильных казахстанских спортсменок последнего десятилетия. На сегодняшний день в активе Ольги имеются медали сразу трёх последних Олимпиад, в том числе, — «золото» лондонских Игр. Такой коллекцией наград, конечно, можно только восхищаться…



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил взять у Ольги Рыпаковой интервью и задать ей несколько вопросов о сложном олимпийском сезоне 2016 года и подготовке к новым ответственным международным стартам.



— Ольга, расскажите для начала, как Вы провели новогодние праздники, с кем встретили Новый год.

— Новый год я встретила вместе со своей семьёй.



— Возвращаясь к итогам прошлого легкоатлетического сезона, первым делом, конечно же, стоит остановиться на соревнованиях легкоатлетов в олимпийском Рио. Давайте ещё раз вспомним, какими эти соревнования получились лично для Вас. Насколько сложными и напряжёнными они выдались?

— Олимпийские Игры всегда проходят очень напряжённо. Имея статус олимпийской чемпионки, выступать в Рио мне было намного сложнее, чем на Олимпийских Играх в Пекине и Лондоне. Естественно, ожидания у болельщиков были большими, ответственность перед страной — огромная. В этом отношении психологически, конечно, было сложно.



— Что Вы испытали, когда поняли, что завоевали свою очередную олимпийскую медаль?

— Во-первых, конечно, была и радость от того, что после долгого перерыва, после рождения ребёнка удалось встать на пьедестал. В то же время я хотела показать более высокий результат, была настроена на это, но что-то здесь не получилось, и от этого были небольшие огорчение, недовольство собой. Не получилось показать результат, к которому я готовилась. Наверное, я всё-таки немного не справилась в психологическом плане. Во-первых, всё проходило далеко от дома, во-вторых, если в Лондон я приехала за два дня до своего старта, то в Рио-де-Жанейро мы приехали намного раньше. Долгое время ожидания самого старта, конечно, сказывалось, — хотелось, чтобы всё началось быстрее. В общем, психологически всё-таки было тяжеловато, и из-за этого я не показала тот результат, на который была готова.



— Вы добивались высоких результатов сразу на трёх последних Олимпиадах. В чём секрет такой стабильности?

— Секрета здесь нет никакого — ничего особенного. Просто я ответственно готовлюсь к каждому старту, ну, и, наверное, выступаю с желанием.



— А стоит ли нам Вас ждать на Олимпиаде в Токио?

— Мне бы, конечно, очень хотелось принять в ней участие. В планах это у меня есть. А там — как получится.



— В последние годы в вашем виде спорта заметного прогресса добилась колумбийка Катрин Ибаргуэн, которая сейчас побеждает в большинстве соревнований, и у которой в предыдущих сезонах, по-моему, выигрывали только Вы. Как Вы думаете, за счёт чего колумбийской спортсменке удалось выйти на столь высокий уровень?

— Я думаю, что здесь была проделана огромная работа. Просто так высокие результаты не даются. Катрин Ибаргуэн стала прыгать более стабильно. Она очень выросла в силовом плане — стала сильной, скоростной спортсменкой. Опыт приходит постепенно. Видимо, Катрин очень грамотно и плодотворно работала, поэтому и виден такой прогресс.



— А что можно сказать о конкуренции в тройном прыжке в целом? Она сейчас в вашем виде растёт?

— Конкуренция, безусловно, растёт. Появляются новые имена, молодые спортсменки, которые достигают высокого международного уровня.



— Расскажите, чем Вы занимаетесь непосредственно сейчас. Вы продолжаете отдыхать, восстанавливаться после тяжёлого сезона или уже понемногу втягиваетесь в тренировочный процесс?

— Тренировочный процесс у меня уже начался. Сейчас я уже готовлюсь к следующему сезону.



— В каких стартах Вы намереваетесь поучаствовать в новом сезоне?

— В новом сезоне я выступлю на этапах «Бриллиантовой лиги» и на чемпионате Мира в Лондоне.



— А будете ли Вы выступать в намеченных на этот год чемпионате Азии и Азиатских Играх в закрытых помещениях?

— По поводу чемпионата Азии пока ещё ничего не могу сказать — ещё не знаю. Что касается Азиатских Игр в помещениях, то, возможно, я приму в них участие. Посмотрим, как мы отработаем сезон, там будет видно.



— За что Вы собираетесь побороться в предстоящих соревнованиях? Какие цели Вы поставили перед собой на этот год?

— Цели, как всегда, — максимальные. Я буду бороться за медаль чемпионата Мира и, конечно же, буду работать над улучшением своих результатов — результат в 15 метров здесь уже надо показывать.