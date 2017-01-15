Ольга Рыпакова: Цели на новый сезон, как всегда, — максимальные
Медаль Олимпийских Игр является заветной мечтой для спортсменов всего Мира. И только очень немногие здесь, в конце концов, добиваются желанной цели. И лишь единицам при этом удаётся хорошо выступить сразу на нескольких Олимпиадах….
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Завоевавшую в прошлом году бронзовую медаль Олимпийских Игр в
Корреспондент республиканского
— Ольга, расскажите для начала, как Вы провели новогодние праздники, с кем встретили Новый год.
— Новый год я встретила вместе со своей семьёй.
— Возвращаясь к итогам прошлого легкоатлетического сезона, первым делом, конечно же, стоит остановиться на соревнованиях легкоатлетов в олимпийском Рио. Давайте ещё раз вспомним, какими эти соревнования получились лично для Вас. Насколько сложными и напряжёнными они выдались?
— Олимпийские Игры всегда проходят очень напряжённо. Имея статус олимпийской чемпионки, выступать в Рио мне было намного сложнее, чем на Олимпийских Играх в Пекине и Лондоне. Естественно, ожидания у болельщиков были большими, ответственность перед страной — огромная. В этом отношении психологически, конечно, было сложно.
— Что Вы испытали, когда поняли, что завоевали свою очередную олимпийскую медаль?
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— Вы добивались высоких результатов сразу на трёх последних Олимпиадах. В чём секрет такой стабильности?
— Секрета здесь нет никакого — ничего особенного. Просто я ответственно готовлюсь к каждому старту, ну, и, наверное, выступаю с желанием.
— А стоит ли нам Вас ждать на Олимпиаде в Токио?
— Мне бы, конечно, очень хотелось принять в ней участие. В планах это у меня есть. А там — как получится.
— В последние годы в вашем виде спорта заметного прогресса добилась колумбийка Катрин Ибаргуэн, которая сейчас побеждает в большинстве соревнований, и у которой в предыдущих сезонах,
— Я думаю, что здесь была проделана огромная работа. Просто так высокие результаты не даются. Катрин Ибаргуэн стала прыгать более стабильно. Она очень выросла в силовом плане — стала сильной, скоростной спортсменкой. Опыт приходит постепенно. Видимо, Катрин очень грамотно и плодотворно работала, поэтому и виден такой прогресс.
— А что можно сказать о конкуренции в тройном прыжке в целом? Она сейчас в вашем виде растёт?
— Конкуренция, безусловно, растёт. Появляются новые имена, молодые спортсменки, которые достигают высокого международного уровня.
— Расскажите, чем Вы занимаетесь непосредственно сейчас. Вы продолжаете отдыхать, восстанавливаться после тяжёлого сезона или уже понемногу втягиваетесь в тренировочный процесс?
— Тренировочный процесс у меня уже начался. Сейчас я уже готовлюсь к следующему сезону.
— В каких стартах Вы намереваетесь поучаствовать в новом сезоне?
— В новом сезоне я выступлю на этапах «Бриллиантовой лиги» и на чемпионате Мира в Лондоне.
— А будете ли Вы выступать в намеченных на этот год чемпионате Азии и Азиатских Играх в закрытых помещениях?
— По поводу чемпионата Азии пока ещё ничего не могу сказать — ещё не знаю. Что касается Азиатских Игр в помещениях, то, возможно, я приму в них участие. Посмотрим, как мы отработаем сезон, там будет видно.
— За что Вы собираетесь побороться в предстоящих соревнованиях? Какие цели Вы поставили перед собой на этот год?
— Цели, как всегда, — максимальные. Я буду бороться за медаль чемпионата Мира и, конечно же, буду работать над улучшением своих результатов — результат в 15 метров здесь уже надо показывать.
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