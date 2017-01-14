«Не вошел в пул тестирования — и меня уволили». Как в России умирает легкая атлетика
Призер ЧМ-2011 Алексей Дмитрик рассказал, как живут атлеты, на которых в сборной перестали рассчитывать.
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62 российских легкоатлета входят в пул, который тестируют на допинг международные организации. Совсем не факт, что
А ведь за этой полусотней спортсменов стоит еще целая армия: юноши, юниоры, ближайший резерв, не говоря уже о далеком. Мало того, что они видят перед собой исключительно красный свет, так и руководству спортсмены, которые не могут приносить медалей, — как кости в горле. Те же люди, которые летом говорили о том, что никого не бросят и не забудут, через пару месяцев снимают «обещаемых» со ставок. Эта ситуация еще раз показывает, что у нас медали ценятся выше человеческих отношений.
О том, как живут легкоатлеты, не попавшие в заветный пул, узнаем на примере 32-летнего Заслуженного мастера спорта Алексея Дмитрика — серебряного призера чемпионата мира-2011.
«ВСЯ МОЯ ЗАРПЛАТА — 19 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»
— Передо мной сейчас нет абсолютно никаких перспектив, — начал с главного Дмитрик.
— Поясните.
— Я не вошел в этот «волшебный список» — и меня тут же уволили из Краснодара, которому я давал параллельный зачет, и вычеркнули из списка сборной.
— А спортобщества? ЦСКА, «Динамо»?
— Я ни в каком из них не состою. Получаю зарплату только от
Мало того, что не получаю зарплаты, так еще не вхожу в пул тех, кого тестируют. То есть, даже если я выиграю чемпионат России с приличным результатом, выехать
— Пытались выяснить относительно себя?
— Найти крайних невозможно. Звоню главному тренеру Юрию Борзаковскому: «Не знаю». Набираю старшему тренеру по прыжкам Антону Назарову: «Не знаю, ты был в списке, который мы подавали». Потом
Хочется, чтобы руководство работало, но пока не делается вообще ничего. Всех урезают по полной программе. Наташку Антюх, олимпийскую чемпионку, уволили из «Динамо». Ей оставалось четыре года до пенсии… Все, никому не нужна!
Но при этом в список кандидатов в сборную на следующий сезон наше руководство вносит целый ряд ходоков, отбывших дисквалификацию.
«ВЫ ЧТО,
— Как вам вернуться в списки сборных?
— Больная тема. Мой наставник Екатерина Дмитрик была на недавней тренерской конференции. Там ей в откровенно озлобленной форме один из руководителей ЦСП сказал, что меня ставить ни на какую ставку не будут. Для этого нужно показывать результат. Она спрашивает: «А если он покажет его зимой»? — «Нет, нужно хорошо выступать на чемпионате России». Она уточнила: «То есть, ему нужно быть в призах на чемпионате страны»? На что снова последовало «нет».
Закончилось все тем, что нам вообще надо сидеть, молчать и даже не думать о
— Какой последовал ответ?
— Не поверите. «Вы что,
О том, где найти
Вот у нас есть 50, ну, пусть 70 человек. Это основные. А грядка, которая стоит после этого концентрированного куска — что будет с ними? Юниоры, резерв — о них сейчас вообще никто не думает. Жизнь — непредсказуемая штука. Сегодня мы рассчитываем на человека, а завтра он, не дай бог, поскользнулся — и травмировал себе ногу. Его даже заменить будет некем!
— Какая минимальная зарплата в сборной?
— 30 тысяч рублей.
— Для этого нужно быть в шестерке на чемпионате России?
— Не знаю, никогда не вдавался в подробности. Раньше я попадал в тройку и этого хватало. Как теперь — вообще непонятно. Вот зимой я был вторым. По идее, должен был выступить на чемпионате мира. И не поехал туда по независящим от себя причинам — дисквалифицирована была вся наша команда. В противном случае — кто знает — мог бы завоевать медаль. Мой тренер пытался донести это до чиновника из ЦСП на той самой конференции, на что ей было сказано: «Зимний чемпионат никому не нужен. Радуйтесь, что
Раньше я
«НАЧАЛ ТРЕНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ»
— Что вас сейчас держит в спорте?
— В этом сезоне, если честно, я готовился ради старта в Волгограде. Мне там очень нравится. Чуть ли не единственные соревнования в России, которые давали эмоциональный заряд. Там все время дают понять, что тебя любят и ждут. В такой атмосфере можно выплеснуться на старте и потом получить эту энергию обратно.
Вот раньше ездил по соревнованиям в Европе. Там такое отношение! Люди стояли с плакатами! Причем болели не только за Ваню Ухова и, скажем, Мутаза Баршима. Болельщики знали вообще всех прыгунов. Постоянно брали автографы, фотографировались, а если
У нас
— Думаете о завершении карьеры?
— Конечно, предпосылки к этому есть. Я вижу, что ничего у нас не меняется. И вряд ли изменится. Я уже набрал группу детей, начинаю тренировать. Мне очень интересно с ними возиться, «заражать» их любовью к прыжкам в высоту. О них сейчас думаю больше, чем о себе. Они растут, прогрессируют — это же так здорово.
Если честно, сначала такой вариант был для меня планом «Б». Думал год еще провыступаю — обещали же сохранить ставку. Потом опасался, что набрать никого не смогу. В итоге у меня занимается более 20 ребят. И сейчас именно это выходит на первый план. Было бы мне 25 лет, наверное, думал
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