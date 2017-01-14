62 российских легкоатлета входят в пул, который тестируют на допинг международные организации. Совсем не факт, что кому-то из них разрешат выступить в зимнем сезоне и совершенно точно далеко не каждого допустят до летнего. Однако у этих спортсменов есть хотя бы надежда. Она и заставляет их тренироваться в тюрьме, в которой, по сути, сейчас находится ВФЛА.

А ведь за этой полусотней спортсменов стоит еще целая армия: юноши, юниоры, ближайший резерв, не говоря уже о далеком. Мало того, что они видят перед собой исключительно красный свет, так и руководству спортсмены, которые не могут приносить медалей, — как кости в горле. Те же люди, которые летом говорили о том, что никого не бросят и не забудут, через пару месяцев снимают «обещаемых» со ставок. Эта ситуация еще раз показывает, что у нас медали ценятся выше человеческих отношений.

О том, как живут легкоатлеты, не попавшие в заветный пул, узнаем на примере 32-летнего Заслуженного мастера спорта Алексея Дмитрика — серебряного призера чемпионата мира-2011.

«ВСЯ МОЯ ЗАРПЛАТА — 19 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

— Передо мной сейчас нет абсолютно никаких перспектив, — начал с главного Дмитрик.

— Поясните.

— Я не вошел в этот «волшебный список» — и меня тут же уволили из Краснодара, которому я давал параллельный зачет, и вычеркнули из списка сборной.

— А спортобщества? ЦСКА, «Динамо»?

— Я ни в каком из них не состою. Получаю зарплату только от Санкт-Петербурга. 19 тысяч рублей. Это весь мой доход! Я не самый великий спортсмен, но все-таки на протяжении лет 15 не пропустил ни одного сезона, приносил стране медали с чемпионатов Европы и мира. А теперь из-за независящих от меня причин, по которым не может выступать вообще никто, от меня и многих других решили отмахнуться.

Мало того, что не получаю зарплаты, так еще не вхожу в пул тех, кого тестируют. То есть, даже если я выиграю чемпионат России с приличным результатом, выехать куда-то у меня все равно нет ни единого шанса. Ваня Ухов прыгнул 2,35 м в конце декабря — так к нему за неделю пришли четыре раза! Меня последний раз тестировали в мае. И ведь я такой не один! Но все почему-то молчат. Чего-то боятся. Все сейчас вообще как-то секретно. Непонятно, кто попал на ставки, а кто нет. И уж тем более система, по которой это определяли.

— Пытались выяснить относительно себя?

— Найти крайних невозможно. Звоню главному тренеру Юрию Борзаковскому: «Не знаю». Набираю старшему тренеру по прыжкам Антону Назарову: «Не знаю, ты был в списке, который мы подавали». Потом кто-то сказал, что такое решение принял чиновник из ЦСП. Тот самый, который летом заверял, что вне зависимости от того, восстановят федерацию в правах или нет, те, кто стоит на ставках — обязательно будут оставлены на зарплате.

Хочется, чтобы руководство работало, но пока не делается вообще ничего. Всех урезают по полной программе. Наташку Антюх, олимпийскую чемпионку, уволили из «Динамо». Ей оставалось четыре года до пенсии… Все, никому не нужна!

Но при этом в список кандидатов в сборную на следующий сезон наше руководство вносит целый ряд ходоков, отбывших дисквалификацию. Кто-то из них еще не вернул призовые, кто-то медали. Где логика? Зачем? Чтобы нас вообще никогда никуда не пустили? У нас полный бардак. Когда на немецком телевидении выходили фильмы, все смеялись. «Ха-ха, дисквалифицировать всю федерацию? Да такого никогда не будет!» И что мы имеем? Руководство сидит на зарплате и у них вообще ничего не меняется. Допустят спортсменов — хорошо, нет — ну, ладно. Может, в другой раз. Им-то ничего не урезают.

«ВЫ ЧТО, ИЗ-ЗА ДЕНЕГ ТРЕНИРУЕТЕСЬ?»

— Как вам вернуться в списки сборных?

— Больная тема. Мой наставник Екатерина Дмитрик была на недавней тренерской конференции. Там ей в откровенно озлобленной форме один из руководителей ЦСП сказал, что меня ставить ни на какую ставку не будут. Для этого нужно показывать результат. Она спрашивает: «А если он покажет его зимой»? — «Нет, нужно хорошо выступать на чемпионате России». Она уточнила: «То есть, ему нужно быть в призах на чемпионате страны»? На что снова последовало «нет». Какой-то замкнутый круг! Ничего конкретного он ей так и не сказал.

Закончилось все тем, что нам вообще надо сидеть, молчать и даже не думать о каких-то компенсациях. Тренер сказал, что на это мы даже не претендуем, просто хочется понять, при каких условиях ее спортсмен может рассчитывать на минимальную зарплату. Чтобы как-то сводить концы с концами.

— Какой последовал ответ?

— Не поверите. «Вы что, из-за денег тренируетесь? Если вы не можете смотивировать ученика, значит, вы — плохой тренер». Не знаю, как тренер при таких словах сдержал эмоции. Можно подумать, этот чиновник работает на энтузиазме. Самое печальное, что во всей этой истории страдают только спортсмены и тренеры, а вот для руководителей ровным счетом не меняется ничего. Вообще!

О том, где найти какое-то финансирование для тех, кто еще тренируется, никто даже не думает. А в чем тогда смысл руководителей, если они ничего не делают? На ситуацию повлиять не могут, спонсоров найти — тоже. Да даже объяснить элементарно происходящее и то не в состоянии!

Вот у нас есть 50, ну, пусть 70 человек. Это основные. А грядка, которая стоит после этого концентрированного куска — что будет с ними? Юниоры, резерв — о них сейчас вообще никто не думает. Жизнь — непредсказуемая штука. Сегодня мы рассчитываем на человека, а завтра он, не дай бог, поскользнулся — и травмировал себе ногу. Его даже заменить будет некем!

— Какая минимальная зарплата в сборной?

— 30 тысяч рублей.

— Для этого нужно быть в шестерке на чемпионате России?

— Не знаю, никогда не вдавался в подробности. Раньше я попадал в тройку и этого хватало. Как теперь — вообще непонятно. Вот зимой я был вторым. По идее, должен был выступить на чемпионате мира. И не поехал туда по независящим от себя причинам — дисквалифицирована была вся наша команда. В противном случае — кто знает — мог бы завоевать медаль. Мой тренер пытался донести это до чиновника из ЦСП на той самой конференции, на что ей было сказано: «Зимний чемпионат никому не нужен. Радуйтесь, что когда-то вам за это платили. Сейчас такого не будет, у вас летний вид спорта».

Раньше я из-за ставки в сборной особо не переживал: всю зиму ездил по коммерческим стартам в Европе, зарабатывал там — и этого хватало, чтобы потом ехать на сборы куда нужно, спокойно готовиться к летнему сезону. А теперь….

«НАЧАЛ ТРЕНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ»

— Что вас сейчас держит в спорте?

— В этом сезоне, если честно, я готовился ради старта в Волгограде. Мне там очень нравится. Чуть ли не единственные соревнования в России, которые давали эмоциональный заряд. Там все время дают понять, что тебя любят и ждут. В такой атмосфере можно выплеснуться на старте и потом получить эту энергию обратно.

Вот раньше ездил по соревнованиям в Европе. Там такое отношение! Люди стояли с плакатами! Причем болели не только за Ваню Ухова и, скажем, Мутаза Баршима. Болельщики знали вообще всех прыгунов. Постоянно брали автографы, фотографировались, а если что-то подаришь от себя — так тебя вообще начинали боготворить.

У нас что-то похожее только в Волгограде. В этом году здорово было в Челябинске на «Мемориале Лукашевича и Середкина». Я вижу, что организаторы искренне старались, пытались сделать турнир интересным. И у них получилось. А вот остальные старты….

— Думаете о завершении карьеры?

— Конечно, предпосылки к этому есть. Я вижу, что ничего у нас не меняется. И вряд ли изменится. Я уже набрал группу детей, начинаю тренировать. Мне очень интересно с ними возиться, «заражать» их любовью к прыжкам в высоту. О них сейчас думаю больше, чем о себе. Они растут, прогрессируют — это же так здорово.