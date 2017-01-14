Прыгунья с шестом Сидорова выполнила норматив для участия в ЧМ-2017
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2014 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова стала победителем Кубка главы Чувашской Республики с результатом 4 метра 70 сантиметров, выполнив квалификационный норматив для участия в чемпионате мира 2017 года в Лондоне и превысив лучший результат сезона в мире. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
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14 января в Новочебоксарске проходил Кубок главы Чувашской Республики М. В. Игнатьева, который являлся третьим этапом зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Самым титулованным участником этого турнира стала Сидорова.
Второе и третье места в женских прыжках с шестом заняли Ангелина Краснова и Ольга Муллина, сумевшие преодолеть планку на высоте 4,50.
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) установил нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе в Лондоне. В женских прыжках с шестом квалификационный порог равен 4 метра 55 см.
Победительница ЧЕ-2014 также превысила лучший результат сезона в мире (4,66), который установила 6 января легкоатлетка из Финляндии Вилма Мурто.
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