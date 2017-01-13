Мутко: Большого желания восстановить российскую легкую атлетику у IAAF не наблюдается

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. Сборная России была отстранена от всех международных соревнований и пропустила, в частности, Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

«Мы немного снизили активность в вопросе восстановления легкой атлетики. Это может быть связано с тем, что с той стороны не видно огромного желания, было бы желание со стороны международной федерации, можно было бы все сделать быстрее. Пока все идет по формальному признаку: публикуются критерии, задаются вопросы, предлагают зайти завтра. Следующая встреча сторон состоится 23 января, потом пауза еще на три месяца; идут вялотекущие процессы», — сказал Мутко.