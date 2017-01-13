Мутко: Большого желания восстановить российскую легкую атлетику у IAAF не наблюдается
МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не проявляет заинтересованность в восстановлении членства в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение ТАСС высказал
вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года
«Мы немного снизили активность в вопросе восстановления легкой атлетики. Это может быть связано с тем, что с той стороны не видно огромного желания, было бы желание со стороны международной федерации, можно было бы все сделать быстрее. Пока все идет по формальному признаку: публикуются критерии, задаются вопросы, предлагают зайти завтра. Следующая встреча сторон состоится 23 января, потом пауза еще на три месяца; идут вялотекущие процессы», — сказал Мутко.
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