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https://sport.mail.ru/news/athletics/28410297/
12 января 2017, 23:22 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА из-за финансовых проблем сократила три отдела

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) сократила три отдела из пяти из-за сложной финансовой ситуации. Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА.

«Ввиду сложной финансовой ситуации из пяти отделов три были сокращены, аппарат федерации теперь включает два отдела: спортивных программ (главные задачи — проведение соревнований, взаимодействие со сборными командами России) и организационный (организация работы по восстановлению ВФЛА в IAAF, взаимодействие с территориальными федерациями и текущая деятельность). В течение месяца организационно- штатные мероприятия в федерации будут завершены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 января 2017 года на первом заседании вновь избранного президиума ВФЛА будет утверждена его структура (комитеты, комиссии), распределены обязанности, утвержден генеральный секретарь федерации.

В декабре президентом ВФЛА на новый четырехлетний срок был переизбран Дмитрий Шляхтин.
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