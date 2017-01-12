ВФЛА из-за финансовых проблем сократила три отдела

«Ввиду сложной финансовой ситуации из пяти отделов три были сокращены, аппарат федерации теперь включает два отдела: спортивных программ (главные задачи — проведение соревнований, взаимодействие со сборными командами России) и организационный (организация работы по восстановлению ВФЛА в IAAF, взаимодействие с территориальными федерациями и текущая деятельность). В течение месяца организационно- штатные мероприятия в федерации будут завершены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 20 января 2017 года на первом заседании вновь избранного президиума ВФЛА будет утверждена его структура (комитеты, комиссии), распределены обязанности, утвержден генеральный секретарь федерации.

В декабре президентом ВФЛА на новый четырехлетний срок был переизбран Дмитрий Шляхтин.