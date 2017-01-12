Черкашин назначен на пост директора легкоатлетического турнира «Русская зима»
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт. Александр Черкашин назначен директором легкоатлетического турнира «Русская зима», сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Ранее пост директора традиционного зимнего турнира покинул Михаил Бутов. Эту должность он занимал 15 лет.
«ВФЛА намерена в 2017 году на высоком уровне провести главные традиционные соревнования: “Русская зима”, “Мемориал братьев Знаменских”, а также все соревнования календаря ВФЛА, включая соревнования, входящие в единый календарный план Минспорта России. Директором соревнований “Русская зима” назначен Черкашин Александр Витальевич», — сказано в сообщении.
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