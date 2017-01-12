Встреча рабочей группы IAAF с ВФЛА пройдет 23—24 января

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« 23—24 января пройдет встреча руководства федерации с рабочей группой ИААФ во главе с Руне Андерсеном по вопросам выполнения критериев IAAF для восстановления ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В данной встрече примут участие министр спорта РФ Павел Колобков, представитель Следственного комитета РФ Олег Жердев и международные эксперты РУСАДА Петер Николсон и Лена Лукосюте-Станикуниене», — говорится в сообщении.

Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к международным стартам, включая Олимпийские игры. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию) под руководством Руне Андерсена.