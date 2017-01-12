Встреча рабочей группы IAAF с ВФЛА пройдет 23—24 января
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Очередная встреча рабочей группы Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) с представителями Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по вопросам выполнения критериев и восстановления членства пройдет
23—24 января. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«
Членство ВФЛА в составе IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты не допускаются к международным стартам, включая Олимпийские игры. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию) под руководством Руне Андерсена.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter