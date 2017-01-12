Сокращение штатов. Что происходит во Всероссийской федерации легкой атлетики?

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Оптимизация штата — вот как президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин объяснил ликвидацию пресс-службы. Мы связались с Аллой Глущенко, работавшей в должности пресс-атташе ВФЛА с января 2009 года.

Алла Глущенко: На зарплату в ВФЛА были деньги всегда

— Я не хотела афишировать то, что происходит, но о том, что в ВФЛА больше не будет пресс-службы, сначала сказала в интервью Маша Кучина, а потом о сокращении объявил президент ВФЛА, — говорит Глущенко. — Вообще у нас пресс-служба состояла только из одного человека — то есть из меня.

— Может быть, новый президент ВФЛА хочет избавиться от людей старой команды?

— Я работала и с Балахничевым, когда он был президентом ВФЛА, и с Зеличенком, исполнявшим обязанности президента ВФЛА. Пресс-служба всегда выполняет указания руководства. Если честно, я причины увольнения не знаю — мне ничего не объяснили.

— Как это?

— С 9 декабря, когда прошла отчетно-выборная конференция, президент ВФЛА был на работе только один день — 28 декабря. Больше мы его не видели. Сейчас он находится в отпуске.

— Шляхтин в одном из комментариев сказал, что сокращение проводится по причине сложной финансовой ситуации.

— Для меня выглядит странным сокращение пресс-службы в такой огромной федерации, тем более в такое время. Но это решение руководства. Какие-то должности президент ВФЛА оставил, видимо, на его взгляд, более важные — такие, как советник президента, например. И потом, в ВФЛА на зарплатный фонд были деньги всегда. Почему сейчас на зарплату сотрудникам нет денег, мне непонятно.

Михаил Бутов: Это бизнес — я отношусь к происходящему так

Теперь уже бывший генеральный секретарь ВФЛА и директор «Русской зимы» был сдержан в комментариях. Видимо, до 20 января, когда состоится заседание президиума ВФЛА, еще не все ясно.

— Когда вы давали интервью «Советскому спорту» в качестве кандидата на пост президента ВФЛА, то были полны планов в отношении «Русской зимы». Теперь вы больше не директор турнира.

— Это так. Жизнь вносит свои коррективы. Это решение президента ВФЛА.

— Он недоволен тем, как вы работали в должности директора «Русской зимы»?

— Я не знаю. К сожалению, я с ним не общался после 9 декабря.

— То есть решение о том, что вы больше не директор «Русской зимы», было принято Шляхтиным без консультаций с вами?

— Конечно.

— Вы 15 лет занимались этим турниром и, фактически, его создали. Не обидно?

— Я взрослый человек. Это бизнес. Я отношусь к этому так.

— То, что вы покидаете пост генерального секретаря ВФЛА — тоже бизнес?

— Я пока не хочу это комментировать.

— В каком-либо качестве в федерации остаетесь?

— Я член президиума ВФЛА.

— И чем будете заниматься?

— Не знаю. На ближайшем заседании президиума, надеюсь, мы это обсудим.

НУЛИ НА ТАБЛО

Видимо, в российской легкой атлетике очень много свободно владеющих английским языком компетентных специалистов, если их выдавливают сейчас с одного поста за другим. Давайте еще раз подчеркнем: никакие допинговые истории тут не при чем. Михаил Бутов действительно работал в ВФЛА в команде Валентина Балахничева, на которого возложена ответственность за все беды, произошедшие с «Королевой спорта» в России. Но вопросами сборной команды и допинг-контроля ее членов Бутов не занимался.

Что же касается зон ответственности бывшего генерального секретаря, то там все было в порядке — взять хотя бы «Русскую зиму», которую за 15 лет Бутов в должности ее директора довел до статуса одного из ярчайших турниров в мировом календаре. Или московский чемпионат мира, во время которого при директорстве Бутова «Лужники» были переполнены. Сокращение же пресс-службы вообще выглядит нонсенсом в ситуации, когда федерация находится в центре постоянных информационных поводов.