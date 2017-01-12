Сокращение штатов. Что происходит во Всероссийской федерации легкой атлетики?
В среду генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов объявил о том, что покидает пост директора московского международного турнира «Русская зима». Также стало известно, что один из самых компетентных сотрудников федерации прекращает работу и в должности генерального секретаря. В четверг подоспела и другая информация: в ВФЛА реорганизация, в ходе которой федерация, например, лишается
пресс-службы.
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Видимо, что-то случилось...
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Оптимизация штата — вот как президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин объяснил ликвидацию
Алла Глущенко: На зарплату в ВФЛА были деньги всегда
— Я не хотела афишировать то, что происходит, но о том, что в ВФЛА больше не будет
— Может быть, новый президент ВФЛА хочет избавиться от людей старой команды?
— Я работала и с Балахничевым, когда он был президентом ВФЛА, и с Зеличенком, исполнявшим обязанности президента ВФЛА.
— Как это?
— С 9 декабря, когда прошла
— Шляхтин в одном из комментариев сказал, что сокращение проводится по причине сложной финансовой ситуации.
— Для меня выглядит странным сокращение
Михаил Бутов: Это бизнес — я отношусь к происходящему так
Теперь уже бывший генеральный секретарь ВФЛА и директор «Русской зимы» был сдержан в комментариях. Видимо, до 20 января, когда состоится заседание президиума ВФЛА, еще не все ясно.
— Когда вы давали интервью «Советскому спорту» в качестве кандидата на пост президента ВФЛА, то были полны планов в отношении «Русской зимы». Теперь вы больше не директор турнира.
— Это так. Жизнь вносит свои коррективы. Это решение президента ВФЛА.
— Он недоволен тем, как вы работали в должности директора «Русской зимы»?
— Я не знаю. К сожалению, я с ним не общался после 9 декабря.
— То есть решение о том, что вы больше не директор «Русской зимы», было принято Шляхтиным без консультаций с вами?
— Конечно.
— Вы 15 лет занимались этим турниром и, фактически, его создали. Не обидно?
— Я взрослый человек. Это бизнес. Я отношусь к этому так.
— То, что вы покидаете пост генерального секретаря ВФЛА — тоже бизнес?
— Я пока не хочу это комментировать.
— В
— Я член президиума ВФЛА.
— И чем будете заниматься?
— Не знаю. На ближайшем заседании президиума, надеюсь, мы это обсудим.
НУЛИ НА ТАБЛО
Видимо, в российской легкой атлетике очень много свободно владеющих английским языком компетентных специалистов, если их выдавливают сейчас с одного поста за другим. Давайте еще раз подчеркнем: никакие допинговые истории тут не при чем. Михаил Бутов действительно работал в ВФЛА в команде Валентина Балахничева, на которого возложена ответственность за все беды, произошедшие с «Королевой спорта» в России. Но вопросами сборной команды и
Что же касается зон ответственности бывшего генерального секретаря, то там все было в порядке — взять хотя бы «Русскую зиму», которую за 15 лет Бутов в должности ее директора довел до статуса одного из ярчайших турниров в мировом календаре. Или московский чемпионат мира, во время которого при директорстве Бутова «Лужники» были переполнены. Сокращение же
Все эти странные решения можно было бы оправдать словами «посмотрите на табло», которые так часто любят повторять сторонники непопулярных мер. Но там нули. Результата деятельности на посту ВФЛА Дмитрия Шляхтина пока нет. Членство федерации в ИААФ приостановлено, а российские легкоатлеты уже больше года не выступают на международных турнирах. Видимо, сокращение штата должно решению этих проблем
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