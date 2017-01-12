IAAF объявит об итогах заявок россиян после работы антидопинговой панели
МОСКВА, 12 янв —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сделает заявление по поводу подачи российскими спортсменами индивидуальных заявок исключительно после работы антидопинговой панели (DRB) и получения легкоатлетами решений, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IAAF.
Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт» в декабре, что отправила в IAAF подобную индивидуальную заявку.
«Мы не можем предоставить число заявок или имена спортсменов, поскольку процесс еще продолжается, — сообщили в
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