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https://sport.mail.ru/news/athletics/28408967/
12 января 2017, 19:58 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

IAAF объявит об итогах заявок россиян после работы антидопинговой панели

МОСКВА, 12 янв — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) сделает заявление по поводу подачи российскими спортсменами индивидуальных заявок исключительно после работы антидопинговой панели (DRB) и получения легкоатлетами решений, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе IAAF.

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт» в декабре, что отправила в IAAF подобную индивидуальную заявку.

«Мы не можем предоставить число заявок или имена спортсменов, поскольку процесс еще продолжается, — сообщили в пресс-службе. — IAAF сделает заявление только тогда, когда решения будут приняты панелью по рассмотрению допинговых дел и разосланы спортсменам».
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