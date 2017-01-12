IAAF объявит об итогах заявок россиян после работы антидопинговой панели

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт» в декабре, что отправила в IAAF подобную индивидуальную заявку.

«Мы не можем предоставить число заявок или имена спортсменов, поскольку процесс еще продолжается, — сообщили в пресс-службе. — IAAF сделает заявление только тогда, когда решения будут приняты панелью по рассмотрению допинговых дел и разосланы спортсменам».