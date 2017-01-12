Дмитрий Шляхтин: Только Кучина подала заявку на участие в ЧЕ
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин — о реорганизации в федерации.
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Видимо, что-то случилось...
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— Вы объявили о сокращениях в федерации…
— Да, мы оптимизируем штат федерации, функции перераспределяем.
— Правда, что в ВФЛА теперь не будет
— Я же сказал — мы перераспределим функции.
— То есть,
— Пока мы в процессе перераспределения функций.
— Хотелось бы прояснить ситуацию с генеральным секретарем ВФЛА Михаилом Бутовым.
— У него закончился контракт.
— Получается, что такой специалист с обширными связями в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не нужен ВФЛА?
— Михаил Яковлевич Бутов переизбран в президиум федерации, как член международного совета ИААФ. Он остается работать в федерации в качестве члена президиума. Просто с него снимаются функции генерального секретаря.
— Член президиума — общественная должность?
— Да.
— А должность генерального секретаря — штатная. Бутов был правой рукой президента, представлял интересы России в ИААФ…
— Это зависит от распределения функций в каждой конкретной федерации. У
— Какие шансы у наших легкоатлетов успеть индивидуально заявиться на зимний чемпионат Европы?
— До марта еще есть время (зимний ЧЕ пройдет в Белграде
— Сопровождение придаст заявке больше весомости?
— Ранее ИААФ федерацию от этого отстранил. Там ставили условие, чтобы каждый спортсмен подавал заявку индивидуально, и каждую заявку в ИААФ рассматривали в индивидуальном порядке. Сейчас мы с ИААФ согласовали возможность сопровождения заявки федерацией, чтобы систематизировать процесс.
— Сколько на данный момент подано заявок?
— Пока только одна — от Марии Кучиной.
Напомним, Дмитрий Шляхтин был переизбран на пост главы ВФЛА 9 декабря 2016 года на
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