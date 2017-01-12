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12 января 2017, 17:31 | Летние: Легкая атлетика | Советский спорт

Дмитрий Шляхтин: Только Кучина подала заявку на участие в ЧЕ

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин — о реорганизации в федерации.

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) Дмитрий <span class=error>Шляхтин</span> — о реорганизации в федерации. Увеличить
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— Вы объявили о сокращениях в федерации…
— Да, мы оптимизируем штат федерации, функции перераспределяем.

— Правда, что в ВФЛА теперь не будет пресс-службы?
— Я же сказал — мы перераспределим функции.

— То есть, какой-то человек все-таки будет отвечать за связи со СМИ?
— Пока мы в процессе перераспределения функций.

— Хотелось бы прояснить ситуацию с генеральным секретарем ВФЛА Михаилом Бутовым.
— У него закончился контракт.

— Получается, что такой специалист с обширными связями в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не нужен ВФЛА?
— Михаил Яковлевич Бутов переизбран в президиум федерации, как член международного совета ИААФ. Он остается работать в федерации в качестве члена президиума. Просто с него снимаются функции генерального секретаря.

— Член президиума — общественная должность?
— Да.

— А должность генерального секретаря — штатная. Бутов был правой рукой президента, представлял интересы России в ИААФ…
— Это зависит от распределения функций в каждой конкретной федерации. У кого-то генсек правая рука, у кого-то — первый заместитель, а у кого-то — исполнительный директор.

— Какие шансы у наших легкоатлетов успеть индивидуально заявиться на зимний чемпионат Европы?
— До марта еще есть время (зимний ЧЕ пройдет в Белграде 3—5 марта. — Прим. ред.). Если раньше спортсмены независимо подавали заявки на участие, то сейчас федерация каждую заявку будет сопровождать.

— Сопровождение придаст заявке больше весомости?
— Ранее ИААФ федерацию от этого отстранил. Там ставили условие, чтобы каждый спортсмен подавал заявку индивидуально, и каждую заявку в ИААФ рассматривали в индивидуальном порядке. Сейчас мы с ИААФ согласовали возможность сопровождения заявки федерацией, чтобы систематизировать процесс.

— Сколько на данный момент подано заявок?
— Пока только одна — от Марии Кучиной.

Напомним, Дмитрий Шляхтин был переизбран на пост главы ВФЛА 9 декабря 2016 года на отчетно-выборной конференции. На пост руководителя федерации также претендовали двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов и генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.
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