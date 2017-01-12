Дмитрий Шляхтин: Только Кучина подала заявку на участие в ЧЕ

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— Вы объявили о сокращениях в федерации…

— Да, мы оптимизируем штат федерации, функции перераспределяем.

— Правда, что в ВФЛА теперь не будет пресс-службы?

— Я же сказал — мы перераспределим функции.

— То есть, какой-то человек все-таки будет отвечать за связи со СМИ?

— Пока мы в процессе перераспределения функций.

— Хотелось бы прояснить ситуацию с генеральным секретарем ВФЛА Михаилом Бутовым.

— У него закончился контракт.

— Получается, что такой специалист с обширными связями в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) не нужен ВФЛА?

— Михаил Яковлевич Бутов переизбран в президиум федерации, как член международного совета ИААФ. Он остается работать в федерации в качестве члена президиума. Просто с него снимаются функции генерального секретаря.

— Член президиума — общественная должность?

— Да.

— А должность генерального секретаря — штатная. Бутов был правой рукой президента, представлял интересы России в ИААФ…

— Это зависит от распределения функций в каждой конкретной федерации. У кого-то генсек правая рука, у кого-то — первый заместитель, а у кого-то — исполнительный директор.

— Какие шансы у наших легкоатлетов успеть индивидуально заявиться на зимний чемпионат Европы?

— До марта еще есть время (зимний ЧЕ пройдет в Белграде 3—5 марта . — Прим. ред.). Если раньше спортсмены независимо подавали заявки на участие, то сейчас федерация каждую заявку будет сопровождать.

— Сопровождение придаст заявке больше весомости?

— Ранее ИААФ федерацию от этого отстранил. Там ставили условие, чтобы каждый спортсмен подавал заявку индивидуально, и каждую заявку в ИААФ рассматривали в индивидуальном порядке. Сейчас мы с ИААФ согласовали возможность сопровождения заявки федерацией, чтобы систематизировать процесс.

— Сколько на данный момент подано заявок?

— Пока только одна — от Марии Кучиной.