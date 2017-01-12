Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28406173/
12 января 2017, 16:11 | Летние: Легкая атлетика | Советский спорт

Порридж вместо овсянки

Член сборной России Вячеслав Соколов рассказывает, чем занимаются легкоатлеты во время вынужденного отлучения от спорта.

Член сборной России Вячеслав Соколов рассказывает чем занимаются легкоатлеты во время вынужденного отлучения от спорта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

7 января в Екатеринбурге стартовал первый этап Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА.

Идея подобного тура уже давно приходила в голову многим людям, от чиновников до спортсменов. Честно признаюсь, и я мечтал о том, что вот «грянет гром» и летом у нас будет возможность посоревноваться с сильными соперниками (в том числе из-за границы) не только на Мемориале братьев Знаменских или «Московском Вызове». Я представлял себе, что появятся крупные старты в таких легкоатлетических городах, как Санкт-Петербург, Казань, Чебоксары, Челябинск, Волгоград и тот же Екатеринбург, и что жители этих городов смогут поболеть за своих земляков, соревнующихся с лучшими атлетами страны и сильными спортсменами из-за рубежа. Мне казалось, что отсутствие подобных стартов, которых «пруд пруди» во Франции, Германии, Италии или Испании, во многом объясняет тот факт, что у нас невысокий уровень результатов во многих видах. Хотя на чемпионатах Европы или мира (можно сказать, при полном отсутствии таких соревнований) мы впереди Европы всей.

Но шли года, и ничего не менялось. То «мало денег», то на повестке дня совсем другие задачи, то невозможно найти «места в календаре». И тут на нас «свалилось» это самое отстранение. Для всех лидеров и не только для них больше нет возможности съездить на какой-нибудь внешний «местечковый» старт (с участием 3−4 человек уровня чемпионата мира в каждой дисциплине) и показать там результат, а уж о «Бриллиантовой лиге» и вовсе приходится забыть. Прошел год, и руководству нашей федерации пришла в голову мысль провести первый зимний легкоатлетический тур.

Расстраивает только то, что все старты в новом отечественном новом туре существовали и в прошлом, причем в том же виде, с теми же дисциплинами и с финалом в рамках чемпионата России, куда и так (если ты не бросил легкую атлетику) приезжают все.

Иными словами, идея в умах нашей ВФЛА есть — идея хорошая, но что-то реально новое пока появляться не собирается. То ли опять все упирается в более важные проблемы во время «отстранения», то ли просто тяжело, и нет денег нанять людей, которые смогут организовать такую новую серию. Конечно, здорово, что некоторые спортсмены год назад получили выплаты по итогам первого зимнего тура. Однако сумма выплат была в разы меньше, чем та же компенсация олимпийцам, да и никаких дополнительных доходов ВФЛА эта серия не принесла, лишь «головную боль»: как выпросить деньги для призовых у министерства. Увы поддержка атлетов во время нашего отстранения требует поиск дополнительных средств. А организаторы зимних турниров как с трудом искали рубли для проведения соревнований, так и продолжают это делать. И, к сожалению, я все чаще читаю в социальных сетях о том, что людей больше удивляет сохранение турнира, чем-то что некоторые соревнования в новом году уже не состоятся.

И главное, винить во всем этом кого-то конкретно тяжело. Может быть, постепенно все «раскрутится» и будет работать, даже когда нас вернут в семью ИААФ. Но сейчас нам крайне нужны все болельщики на этих стартах, все потенциальные спонсоры и грамотные организаторы во всех крупных атлетических городах страны — все, кто сможет в эти нелегкие дни начать строить что-то новое в нашем виде спорта, не бросив на произвол судьбы все «хорошее старое».

А пока складывается впечатление, что нам на завтрак собираются подать хоть и полезную, однако приевшуюся всем овсяную кашу, под красивым и как бы новым названием «порридж». Но таким путем мы ничего не изменим.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Прыгунья в высоту Кучина выполнила норматив для участия в чемпионате мира

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина одержала победу на своем первом в этом сезоне турнире, который проходит в Челябинске. Как рассказал ТАСС личный тренер Геннадий Габрилян, его подопечной удалось преодолеть планку на высоте 1 метр 94 сантиметра.
Еще 7 новостей  Все новости
12 января

После просмотра этого нокаута Василий Уткин сравнил ММА с Зоопарком

Женская сборная России по хоккею избила сборную Чехии (видео драки)

Почему требования 19 стран против России это хорошо