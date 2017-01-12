ЕАA проверяет рекордсменов и «Атлетов года»
Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАA) проверяет все европейские рекорды на «чистоту» их установления, а также начала проверку спортсменов, удостаивавшихся звания «Европейский атлет года».
Об этом заявил президент ассоциации Свейн Арне Хансен, сообщает «Сегодня».
Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта в связи с многочисленными
«Начат процесс проверки достоверности всех европейских рекордов и проведение проверки «чистоты» всех прошлых обладателей звания «Атлет года», — заявил Хансен.
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