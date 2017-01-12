Южноуралец установил рекорд сезона по прыжкам с шестом

По общему количеству звезд этот турнир получился наиболее представительным за всю его историю: здесь собрались чемпионы Олимпийских игр, мира, рекордсмены мира.

В утренней программе соревнований были разыграны комплекты медалей среди юношей и девушек, юниоров, а также ветеранов легкой атлетики. После торжественного открытия, в котором участие министр спорта региона Леонид Одер, вице-президент всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Пекина по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, развернулась нешуточная борьба.

Среди женщин в прыжках в высоту лучшей стала чемпионка мира 2015 года, москвичка Мария Кучина (1,94). Второе место у Светланы Николенко из Омской области (1,91), третье — у Светланы Школиной (1,88), представляющей Московскую и Нижегородскую области. Среди мужчин «золото» завоевал олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов (2,30), «серебро» у Алексея Дмитрика из Санкт-Петербурга (2,25), на третьем месте расположился Дмитрий Семенов (2,25), выступающий за Московскую и Смоленскую области.