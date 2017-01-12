Южноуралец установил рекорд сезона по прыжкам с шестом
Вчера, 11 января, в легкоатлетическом манеже УралГУФКа Челябинска прошли всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом памяти Почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и Почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина. На соревнования приехали более ста легкоатлетов со всей страны.
По общему количеству звезд этот турнир получился наиболее представительным за всю его историю: здесь собрались чемпионы Олимпийских игр, мира, рекордсмены мира.
В утренней программе соревнований были разыграны комплекты медалей среди юношей и девушек, юниоров, а также ветеранов легкой атлетики. После торжественного открытия, в котором участие министр спорта региона Леонид Одер,
Среди женщин в прыжках в высоту лучшей стала чемпионка мира 2015 года, москвичка Мария Кучина (1,94). Второе место у Светланы Николенко из Омской области (1,91), третье — у Светланы Школиной (1,88), представляющей Московскую и Нижегородскую области. Среди мужчин «золото» завоевал олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов (2,30), «серебро» у Алексея Дмитрика из
В прыжках с шестом среди женщин первой стала Мария Захаруткина из Москвы (4,40), серебряную медаль состязаний завоевала Ольга Муллина (4,30), а замкнула тройку лидеров южноуральская спортсменка Анастасия Садовникова (4,30 со второй попытки). Среди
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