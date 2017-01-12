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https://sport.mail.ru/news/athletics/28402956/
12 января 2017, 12:50 | Летние: Легкая атлетика | Uralpress.ru

Южноуралец установил рекорд сезона по прыжкам с шестом

Вчера, 11 января, в легкоатлетическом манеже УралГУФКа Челябинска прошли всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и с шестом памяти Почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и Почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина. На соревнования приехали более ста легкоатлетов со всей страны.

По общему количеству звезд этот турнир получился наиболее представительным за всю его историю: здесь собрались чемпионы Олимпийских игр, мира, рекордсмены мира.

В утренней программе соревнований были разыграны комплекты медалей среди юношей и девушек, юниоров, а также ветеранов легкой атлетики. После торжественного открытия, в котором участие министр спорта региона Леонид Одер, вице-президент всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Пекина по прыжкам в высоту Андрей Сильнов, развернулась нешуточная борьба.

Среди женщин в прыжках в высоту лучшей стала чемпионка мира 2015 года, москвичка Мария Кучина (1,94). Второе место у Светланы Николенко из Омской области (1,91), третье — у Светланы Школиной (1,88), представляющей Московскую и Нижегородскую области. Среди мужчин «золото» завоевал олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов (2,30), «серебро» у Алексея Дмитрика из Санкт-Петербурга (2,25), на третьем месте расположился Дмитрий Семенов (2,25), выступающий за Московскую и Смоленскую области.

В прыжках с шестом среди женщин первой стала Мария Захаруткина из Москвы (4,40), серебряную медаль состязаний завоевала Ольга Муллина (4,30), а замкнула тройку лидеров южноуральская спортсменка Анастасия Садовникова (4,30 со второй попытки). Среди мужчин-шестовиков абсолютным лидером стал челябинец Тимур Моргунов. Он установил новый рекорд сезона-2017, преодолев планку на высоте пять метров 80 сантиметров. На втором месте Георгий Горохов из Москвы (5,70), а «бронза» у Анатолия Беднюка (5,50) из Омской области.
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Новости Легкой атлетики

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