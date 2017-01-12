Как завершить карьеру в 18 лет, жениться, вернуться в спорт и начать бить рекорды

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— Почему вы завязали в 18 лет?

— Тренировался в Копейске — небольшом городке рядом с Челябинском. Никакой зарплаты не было. А моя жена на тот момент была в положении — нужно было думать о том, как кормить семью. Решил пойти работать.

— Куда?

— Рассматривал варианты. Думал, пойду к маме, на завод. Уже был готов. Но вдруг зазвонил телефон. Смотрю Александр Шалонников, известный тренер. Ответил. Он начал уговаривать передумать и сказал, что выбил зарплату.

— Большую?

— Тысяч 15. Я решил, что нам этого хватит. Согласился.

— Как быстро у вас пошел прогресс?

— Под конец летнего сезона я прыгнул 5,50 м. А прошлой зимой — уже 5,80 м.

— Лихо. Почему о вас ничего не было слышно прошлым летом?

— Сборы. У меня болит нога. Прихожу на массаж. А как надо мять, чтобы размять все комочки? Очень сильно! Лежу, боль дикая, но терплю. Думал, так надо. Оказалось, сделали еще хуже. Летний чемпионат страны смотрел по телефону. Из больницы. Потом потихоньку начал разбегиваться. До сих пор прыгать не очень комфортно, но уже терпимо.

— Здесь вы победили с солидными 5,80 м. Предполагали, что выйдете на такие высоты в начале сезона?

— Нет, что вы! Думал, если получится прыгнуть 5,70 м, будет здорово.

— Побить молодежный рекорд России олимпийского чемпиона Максима Тарасова — 5,82 м — для вас было бы знаковым событием?

— Было бы очень круто! Но я побил рекорд турнира, который принадлежал участнику двух Олимпиад Дмитрию Стародубцеву, и это очень приятно. Считаю, что Дима — великий прыгун. Будучи совсем молодым смотрел на него и не понимал, как вообще возможно взлетать на такие высоты. А теперь у самого получается.

К ПЕТРОВУ НЕ СОБИРАЮСЬ

— Какая у вас спортивная мечта?

— Прыгнуть за 6 м.

— За кого болели на Олимпиаде?

— Если честно, был очень рад победе бразильца Тиаго Браза да Силвы (улыбается).

— Если его тренер Виталий Петров позовет вас тренироваться в Формио, поедете?

— Нет-нет. Мне и дома хорошо (улыбается).

— Сейчас вы в отличной форме и могли бы дать бой многим именитым атлетам. Тяжело быть невыездным в такой момент?

— Очень обидно и неприятно. За что нам это все? Проверяйте меня хоть каждый день. Вместо этого мы, чистые спортсмены, выслушиваем все эти неприятные слова в наш адрес.

— Вы входите в пул спортсменов, которые тестируется зарубежными антидопинговыми службами?

— Летом я почти не прыгал, поэтому меня тогда не включили. А сейчас — точно не знаю. В любом случае, зимой на международных стартах выступить, увы, не получится — нужно ведь еще сдать три допинг-пробы.

Но будем пытаться соперничать со всеми хотя бы результатами. Многие ведь думали, что легкая атлетика у нас вообще умрет. Но нет! Чем нам хуже, тем мы сильнее! У нас в группе еще есть Даниил Котов, мой друг. Он тоже еще заявит о себе.

А вообще очень хочется выступить на летнем чемпионате мира в Лондоне и показать всему миру, на что способны российские прыгуны.

— Понимаете, что могли бы работать на заводе и не мечтать ни о каких чемпионатах мира?

— Прекрасно понимаю! Некоторые друзья до сих пор подкалывают на этот счет.