EAA проверяет рекордсменов и «Атлетов года»
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАA) проверяет все европейские рекорды на «чистоту» их установления, а также начала проверку спортсменов, удостаивавшихся звания «Европейский атлет года», заявил президент ассоциации Свейн Арне Хансен.
Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта в связи с многочисленными
«Начат процесс проверки достоверности всех европейских рекордов и проведение проверки «чистоты» всех прошлых обладателей звания «Атлет года», — написал Хансен в своем Twitter, перечисляя достижения организации.
Россияне становились обладателями этого звания пять раз, и всегда это были женщины: Ирина Привалова (1994 год), Светлана Мастеркова (1996), Елена Исинбаева (2005, 2008) и Мария Савинова (2011).
Также он добавил, что в прошлом году ассоциация создала
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