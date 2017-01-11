EAA проверяет рекордсменов и «Атлетов года»

Ранее глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло обратился с открытым письмом к президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу, в котором призвал ассоциацию обнулить все мировые рекорды в данном виде спорта в связи с многочисленными допинг-скандалами. Хансен заявил, что в четверг будет обнародован отчет о деятельности ЕАA за 2016 год.

«Начат процесс проверки достоверности всех европейских рекордов и проведение проверки «чистоты» всех прошлых обладателей звания «Атлет года», — написал Хансен в своем Twitter, перечисляя достижения организации.

Россияне становились обладателями этого звания пять раз, и всегда это были женщины: Ирина Привалова (1994 год), Светлана Мастеркова (1996), Елена Исинбаева (2005, 2008) и Мария Савинова (2011).