Ухов и Кучина победили на этапе Зимнего тура ВФЛА в Челябинске в прыжках в высоту
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Олимпийский чемпион Лондона в прыжках в высоту Иван Ухов и чемпионка мира-2015 Мария Кучина стали победителями второго этапа Зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) — Мемориала Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина, прошедшего в Челябинске.
Ухов в среду показал результат 2,30 метра. Вторым и третьим стали Алексей Дмитрик и Дмитрий Семенов (оба — 2,25 м) соответственно.
Кучина победила с показателем 1,94 метра. Второе место заняла Светлана Николенко (1,91), третье — Светлана Школина (1,88).
В прыжках с шестом у женщин победила Мария Захаруткина (4,40 метра). На пьедестал также поднялись Ольга Муллина (4,30), ставшая второй, и Анастасия Садовникова (4,30). Среди мужчин в этом виде первенствовал Тимур Моргунов, взявший высоту 5,80 метра. Вторым стал Георгий Горохов (5,70), а третье место поделили Анатолий Беднюк и Даниил Котов (оба — 5,50).
Следующий, третий этап Зимнего тура ВФЛА пройдет 14 января в Новочебоксарске.
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