Мария Кучина: Такое ощущение, что до нас никому нет дела

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— Я не очень довольна собой, — посетовала Кучина. — Надеялась на более серьезный результат.

— Вы начали со 1,80 м, неудачно выполнили первую попытку и потом долго валялись на матах. Не проснулись?

— Скорее всего. Но когда сбила планку, в голове прозвенел звоночек. Собралась. Хотя в целом чувствовала себя тяжеловато. Наверное, дело в том, что соревновательной практики у меня не было пять меть месяцев.

— Вы, кстати, стали очень худой…

— Так это же классно для высотницы (смеется). Если серьезно, то я немного подсбросила. Сама этого не ощущаю, но весы убеждают в обратном.

— Этот зимний сезон, учитывая сложившуюся ситуацию, проходной?

— У нас с тренером не бывает проходных сезонов. Чтобы не происходило — мы выкладываемся на все 100 процентов. Не зря же пахали всю осень!

— Пик формы планируется к чемпионату России?

— Это вопрос к Геннадию Гариковичу. Я же просто исполнитель (смеется). Знаю только старты, на которых выступлю. Прыгать буду на всех этапах «Гран-при», где есть женская высота. И уже сейчас призываю зрителей прийти на трибуны и поддержать нас. Сейчас нам это нужно как никогда. Мы со своей стороны будем радовать высокими результатами.

МЕНЯ ШОКИРОВАЛИ СЛОВА ШЛЯХТИНА

— Вы делали запрос в ИААФ об индивидуальном допуске. Хоть какой-то ответ приходил?

— Нет. Ждем.

— Сегодня президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что ни один российский легкоатлет таких заявок вообще не подавал…

— Очень странно слышать такие слова от Дмитрия Анатольевича. Больше того, я в шоке! Хотелось бы, чтобы президент федерации был в курсе происходящего в такой непростой для спортсменов момент. Я отправила эту заявку еще 23 декабря. Причем всем занимались сами — мой менеджер Ольга Назарова, Михаил Бутов и мой будущий муж Владас.

Конечно, хотелось бы, чтобы руководство относилось к спортсменам внимательнее, чтобы оно работало. А то такое ощущение, что до нас никому нет дела. С президентом мы, например, ни разу даже не разговаривали.

Слышала еще, что в федерации скоро не будет пресс-службы. Как это возможно? Нужно, чтобы о легкой атлетике вообще не знали и не писали? Сейчас я поменяю свой номер — кто меня найдет? Вот вы же давно знаете меня — я вообще не люблю внимание к себе. Но понимаю, что именно сейчас необходимо общаться с прессой, доносить свою позицию. Мы переживаем сложный период и нужно не зарываться от сложных вопросов, а наоборот быть как можно более открытыми. А что у нас? Ведь при таких отсутствии пресс-службы даже сайт федерации вести будет некому! Это в наше-то время!

АХНУЛА, КОГДА УЗНАЛА, ЧТО В НА ОЛИМПИАДЕ В РИО ПОБЕДИЛИ С РЕЗУЛЬТАТОМ 1,97

— Вы уже смирились с невозможностью выступать на зарубежных стартах?

— Что вы, такого не будет! Меня очень нервирует и бесит, что мы должны упрашивать разрешить нам выступать там, где мы и так имеем полное право соревноваться. Мы чисты, хотим прыгать с ведущими спортсменами на лучших площадках мира, но нас по-прежнему никуда не пускают. Очень надеюсь на скорейшее разрешение всей этой ситуации. Хотелось бы выступить на международных стартах уже этой зимой.

— Как вы пережили день, когда узнали, что Олимпийские игры в Рио выиграли с откровенно скромными 1,97 м?

— Я ахнула. Победителя не судят, но без нас, пусть это прозвучит нескромно, Олимпиада потеряла в зрелищности. Мы бы явно поборолись в Рио. Но жизнь продолжается, к тем дням я уже не возвращаюсь.

Владимир ИВАНОВ

из Челябинска.