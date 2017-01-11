Моргунов затмил Ухова и Кучину

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В 1959 году солидный европейский журнал, специализирующийся на легкой атлетике, включил 22-летнего на тот момент Юрия Лукашевича в тройку самых перспективных прыгунов СССР. Молодой спортсмен успешно выступал на внутренней арене, одним из первых в стране преодолел знаковые 2 м. Однако путь на международные старты ему был закрыт. То было сложное время, и Лукашевич стал одним из многих заложников «железного занавеса».

Однако эта несправедливость его не сломала. Свою страсть к легкой атлетике он решил выплеснуть в тренерской деятельности. Довольно рано завершив карьеру, Лукашевич набрал мальчишек и девчонок — и каждый день возился с ними в манеже или на стадионе. Не все из них добились серьезных успехов в спорте, однако любовь к легкой атлетике подавляющему он привил почти всем. Те, кто тренировался у Лукашевича еще более 40 лет, следят за прыжками в высоту и по сей день.

К сожалению, тренерская работа — дело далеко не всегда благодарное. Особенно в финансовом плане. В 1977 году Юрий Николаевич принял решение временно приостановить любимое дело и отправиться на север на заработки. Надо было кормить семью, детей. Обратно живым он не вернулся. Несчастный случай….

Его воспитанники по собственной инициативе организовали соревнования — мемориал памяти любимого тренера. Впервые он прошел в том же 1977 году.

РЕНЕССАНС ТУРНИРА

Вплоть до 1990 года «Мемориал Лукашевича» проводился ежегодно. Однако после развала СССР стало не до спорта. На турнир банально не было денег. А в 1997-м, когда об этом старте почти забыли, его вдруг реанимировали. По большей части благодаря Вячеславу Середкину. Одному из учеников Юрия Лукашевича.

К тому моменту Середкин добился больших успехов в другой области — несмотря на кризисное время, он взялся за строительство ТЭЦ-3 в Челябинске и довольно быстро довел дело до конца. Даже Анатолий Чубайс тогда прервал свой отпуск, чтобы своими глазами увидеть запуск одной из самых современных станций России. Несмотря на последующий карьерный рост, Середин все это время не забывал своего тренера, а отсутствие в соревновательном календаре турнира памяти Лукашевича не давало ему покоя. В 1996-м он принял решение стать меценатом мемориала и уже на следующий год соревнования были проведены.

Середкин не только вдохнул жизнь в этот турнир, но и старался с каждым годом улучшать его. Если раньше в мемориале участвовали спортсмены из УРФО, то после 1997-го география и уровень стали стремительно расти. В последующие годы на «Мемориале Лукашевича» выступали Елена Елесина, Елена Слесаренко, Анна Чичерова, Вячеслав Воронин, Ярослав Рыбаков, Андрей Сильнов, Иван Ухов, Мария Кучина и многие другие топ-атлеты.

Возможно, турнир вышел бы и на международный уровень, но в 2011 году случилась трагедия. Неизвестные проникли в дом Середкиных и убили его, и его жену, надеясь награбить каких-то ценностей. Виновных так не нашли.

Руководство крупной энергетической компании во главе с Юлией — дочерью Вячеслава, — гендиректором которой был Середкин, приняло решение продолжить спонсирование турнира. С 2012 года он стал называться «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина».

МОРГУНОВ ЗАТМИЛ ЗВЕЗД

Как известно, выступать на международных соревнованиях наши спортсмены сейчас не могут. Отечественная легкая атлетика висит в воздухе. И держится она как раз на таких вот стартах. Которых, к сожалению, становится с каждым годом все меньше и меньше.

Несмотря на печальный фон, который обволок весь российский спорт, нынешний юбилейный 35-й «Мемориал Лукашевича и Середкина» получился праздничным. Соревнования проходили в формате шоу — под музыку. И Юрий Лукашевич наверняка бы это одобрил. Он сам был признанным весельчаком — например, как-то вышел прыгать в плаще и шляпе.

В мужских прыжках солировал Иван Ухов. Олимпийский чемпион, который в конце декабря прыгнул 2,35 м — да еще в футболке — на этот раз ограничился 2,30 м. На челябинском покрытии у спортсмена во время отталкивания постоянно проскальзывала нога, поэтому рисковать и прыгать выше он не стал. Победа была в кармане, а на рекорд турнира рассчитывать было проблематично — сам же Ухов в 2014-м задрал планку до 2,41 м!

У женщин победила Мария Кучина. Действующая чемпионка мира легко справилась со 1,94 м, была близка к 1,98 м, но на первом старте сезона этот рубеж ей не покорился. В этом же секторе произошло другое знаковое событие: после длительного перерыва вернулась чемпионка мира-2013 Светлана Школина. Ее результат — 1,88 м.

— Я планировала прыгать еще летом, даже вышла на один старт в мае, но там у меня практически ничего не получилось, — объяснила Школина. — Из-за целого ряда причин летнего сезона у меня, в общем-то, и не было. Сейчас, тьфу-тьфу, все позади. Настраиваюсь на хороший результат уже этой зимой. Даже когда у меня были все эти травмы, о завершении карьеры я не думала. Слишком люблю прыгать в высоту. Конечно, вся эта ситуация с нашим недопуском на международные старты нервирует. Я вхожу в пул тестируемых, на днях планирую отправить в ИААФ заявку об индивидуальном допуске на соревнования и буду надеяться на лучшее. Что нам еще остается?

Главным героем вечера стал 20-летний Тимур Моргунов. Шестовик, представляющий Челябинск, побил рекорд турнира, показал лучший результат сезона в мире и пытался превзойти рекорд России среди молодежи, который принадлежит олимпийскому чемпиону Максиму Тарасову — 5,82 м. Моргунов «взял» солидные для соревнований любого уровня 5,80 м, а вот 5,85 м ему не покорились. Но все еще впереди — сезон только начинается.

Челябинск. «Мемориал Лукашевича и Середкина». Высота. Мужчины. 1. Ухов — 2,30. 2. Дмитрик — 2,25. 3. Семенов — 2,25. Женщины. 1. Кучина — 1,94. 2. Николенко — 1,91. 3. Школина — 1,88. Шест. Мужчины. 1. Моргунов — 5,80. 2. Горохов — 5,70. 3. Беднюк и Котов — 5,50.