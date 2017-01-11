Светлана Школина: Не думала о завершении карьеры, когда у меня были все эти травмы
Чемпионка мира-2013 Светлана Школина вернулась в сектор после длительного перерыва.
На традиционных соревнованиях «Мемориал Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина» в Челябинске она заняла третье место, прыгнув на 1,88 м.
— Я планировала прыгать еще летом, даже вышла на один старт в мае, но там у меня практически ничего не получилось, — объяснила Школина. —
Конечно, вся эта ситуация с нашим недопуском на международные старты нервирует. Я вхожу в пул тестируемых, на днях планирую отправить в ИААФ заявку об индивидуальном допуске на соревнования и буду надеяться на лучшее. Что нам еще остается? (Владимир ИВАНОВ).
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