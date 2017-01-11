Максим Дылдин: Украинские легкоатлеты говорят, что моя дисквалификация — бред
Российский легкоатлет Максим Дылдин назвал незаконной дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Ранее ВАДА отстранило его на четыре года за уклонение от процедуры сдачи
— Вообще дело на меня открылось 22 мая 2015 года, — цитирует properm.ru Дылдина. — Расследование шло один год и восемь месяцев, и на основании этого 6 января 2017 вынесли приговор — дисквалификация на четыре года. Я считаю, что это незаконно, и вообще все считают, что это незаконно. Будь я спортсменом из другой страны,
— Суд дисквалифицировал вас за отказ от сдачи анализов на допинг, почему отказались?
— Я шел к такси по улице в Адлере, был на сборах. До этого я отнес в машину все свои сумки, затем быстро позавтракал и как раз возвращался к таксисту. По дороге к автомобилю ко мне подбегает женщина, офицер ВАДА, она была из Эстонии или Латвии, точно не помню, но говорила
— После этого случая тоже отказывался от сдачи
— Нет. Когда было расследование по моему делу я несколько раз сдавал анализы и ничего в них не было. За всю карьеру у меня огромная пачка листов о прохождении контроля на допинг. Мне всё равно, я хоть каждый день могу сдавать эти анализы, я всегда поддерживал и поддерживаю чистый спорт. Даже после инцидента, спустя неделю я сдавал допинг контроль в соревнованиях на Волгограде, всё было в порядке.
— Если все было в порядке, то почему не удалось отстоять свою невиновность?
— У нас в России нет сильных адвокатов, которые могут защищать спортсменов на международном уровне. Наши адвокаты, защищающие спортсменов, не имеют авторитета на мировом уровне, их никто не знает и никто не слушает. Это правда. Были бы у меня большие деньги, примерно 200 тысяч долларов, я бы нанял американского или английского адвоката, который бы «разрулил» мою ситуацию, так, что они остались бы мне должны. Но мне пришлось вести диалог с судом, самому, вести с ними
— Что по этому случаю вам говорят коллеги из других сборных?
— В основном я общаюсь со спортсменами из Украины, они говорят, что это вообще бред. Многие знали о моем деле, этого никто не скрывал, я ни от кого не бегал. Все мне говорили, что за это дело могут дать максимум предупреждение, но на деле получилось все совершенно
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