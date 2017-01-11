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11 января 2017, 16:21 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Прыгун в высоту Ухов стал лидером Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА-2017

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, одержавший победу на Мемориале Лукашевича-Середкина в Челябинске, с 20 очками стал лидером Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

Спорстмен одержал победу преодолев планку на высоте 2 метра 30 см. Увеличить
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Мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина, который проходил 11 января в Челябинске, являлся вторым этапом Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА. Открылся тур 7 января в Екатеринбурге «Рождественскими стартами» (Мемориалом Яламова).

Ухов в Челябинске одержал победу, преодолев планку на высоте 2 метра 30 см. Такой же результат олимпийский чемпион показал и на успешных для себя стартах в Екатеринбурге. Всего в активе спортсмена после победы в Челябинске стало 20 очков, с этим результатом он пока опережает всех своих преследователей.

Для подсчета очков спортсмен должен участвовать не менее чем в двух этапах и в финале. Максимально в зачет тура входят три лучших результата на этапах и финал. Зимний легкоатлетический тур ВФЛА-2017 включает в себя девять этапов и финал.
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Прыгунья в высоту Кучина выполнила норматив для участия в чемпионате мира

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина одержала победу на своем первом в этом сезоне турнире, который проходит в Челябинске. Как рассказал ТАСС личный тренер Геннадий Габрилян, его подопечной удалось преодолеть планку на высоте 1 метр 94 сантиметра.
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