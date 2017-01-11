Прыгун в высоту Ухов стал лидером Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА-2017
МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов, одержавший победу на Мемориале
Лукашевича-Середкина в Челябинске, с 20 очками стал лидером Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.
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Мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина, который проходил 11 января в Челябинске, являлся вторым этапом Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА. Открылся тур 7 января в Екатеринбурге «Рождественскими стартами» (Мемориалом Яламова).
Ухов в Челябинске одержал победу, преодолев планку на высоте 2 метра 30 см. Такой же результат олимпийский чемпион показал и на успешных для себя стартах в Екатеринбурге. Всего в активе спортсмена после победы в Челябинске стало 20 очков, с этим результатом он пока опережает всех своих преследователей.
Для подсчета очков спортсмен должен участвовать не менее чем в двух этапах и в финале. Максимально в зачет тура входят три лучших результата на этапах и финал. Зимний легкоатлетический тур ВФЛА-2017 включает в себя девять этапов и финал.
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