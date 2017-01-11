Прыгун в высоту Ухов стал лидером Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина, который проходил 11 января в Челябинске, являлся вторым этапом Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА. Открылся тур 7 января в Екатеринбурге «Рождественскими стартами» (Мемориалом Яламова).

Ухов в Челябинске одержал победу, преодолев планку на высоте 2 метра 30 см. Такой же результат олимпийский чемпион показал и на успешных для себя стартах в Екатеринбурге. Всего в активе спортсмена после победы в Челябинске стало 20 очков, с этим результатом он пока опережает всех своих преследователей.

Для подсчета очков спортсмен должен участвовать не менее чем в двух этапах и в финале. Максимально в зачет тура входят три лучших результата на этапах и финал. Зимний легкоатлетический тур ВФЛА-2017 включает в себя девять этапов и финал.