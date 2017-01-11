Прыгунья в высоту Кучина выполнила норматив для участия в чемпионате мира

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) установил нормативы для участия в чемпионате мира, который пройдет с 5 по 13 августа в Лондоне. В женских прыжках в высоту квалификационный порог равен 1,94. Прыгнув на такую высоту, Кучина сумела также превысить лучший результат сезона в мире, который принадлежал украинской легкоатлетке Юлии Левченко (1,92).

11 января в Челябинске проходит Мемориал Ю. Лукашевича и В. Середкина, который является вторым этапом зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). На первом этапе, проходившем 7 января в Екатеринбурге, выполнил норматив (2,30) прыгун в высоту, олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов.