Шляхтин: Легкоатлеты РФ пока не подали ни одной заявки на участие в турнирах IAAF

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт» в декабре, что отправила в IAAF подобную индивидуальную заявку.

«Пока ни одной индивидуальной заявки от российских легкоатлетов не было подано», — сказал Шляхтин по телефону.