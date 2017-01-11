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11 января 2017, 15:12 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Шляхтин: Легкоатлеты РФ пока не подали ни одной заявки на участие в турнирах IAAF

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские легкоатлеты не подали на данный момент ни одной индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт» в декабре, что отправила в IAAF подобную индивидуальную заявку.

«Пока ни одной индивидуальной заявки от российских легкоатлетов не было подано», — сказал Шляхтин по телефону.
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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Кучина одержала победу на своем первом в этом сезоне турнире, который проходит в Челябинске. Как рассказал ТАСС личный тренер Геннадий Габрилян, его подопечной удалось преодолеть планку на высоте 1 метр 94 сантиметра.
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