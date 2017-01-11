Шляхтин: Легкоатлеты РФ пока не подали ни одной заявки на участие в турнирах IAAF
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Российские легкоатлеты не подали на данный момент ни одной индивидуальной заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
Ранее IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Кучина заявила агентству «Р-Спорт» в декабре, что отправила в IAAF подобную индивидуальную заявку.
«Пока ни одной индивидуальной заявки от российских легкоатлетов не было подано», — сказал Шляхтин по телефону.
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