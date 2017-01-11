Шляхтин: Средств на оплату тестирования легкоатлетов у ВФЛА сейчас нет

Ранее сообщалось, что с 1 января 2017 года число россиян в международном регистрируемом пуле тестирования перевалило за 60 человек.

«Никак на этот процесс (понятных сроков сдачи допинг-тестов) не повлияешь. Если спортсмен включен в международный пул, его должны тестировать и контролировать, если он не в этом пуле, надо искать деньги и тестировать спортсменов за плату, что мы делали в прошлом году. На сегодняшний день у федерации средств нет, этим вопросом мы будем заниматься только во второй половине января», — сказал Шляхтин по телефону.

«Сейчас нет такого положения, что спортсмен должен сдать три внесоревновательные пробы. Есть пул тестирования, который полностью контролирует международная лаборатория. Она отслеживает действия спортсмена и принимает решения, где он должен быть протестирован», — заключил глава ВФЛА.