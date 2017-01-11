Дылдин: Сказал офицеру ВАДА: «Раз не показываете удостоверение, то я не Дылдин»
Чемпион Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете российский бегун Максим Дылдин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб») и объявивший о завершении карьеры, рассказал, как проходило расследование, а также объяснил, почему отказался от сдачи
допинг-пробы.
«Вообще дело на меня открылось 22 мая 2015 года. Расследование шло один год и восемь месяцев, и на основании этого 6 января 2017-го вынесли приговор — дисквалификация на четыре года. Я считаю, что это незаконно, и вообще все считают, что это незаконно. Будь я спортсменом из другой страны,
Я шёл к такси по улице в Адлере, был на сборах. До этого я отнёс в машину все свои сумки, затем быстро позавтракал и как раз возвращался к таксисту. По дороге к автомобилю ко мне подбегает женщина, офицер ВАДА, она была из Эстонии или Латвии, точно не помню, но говорила
Когда было расследование по моему делу, я несколько раз сдавал анализы, и ничего в них не было. За всю карьеру у меня огромная пачка листов о прохождении контроля на допинг. Мне всё равно, я хоть каждый день могу сдавать эти анализы, я всегда поддерживал и поддерживаю чистый спорт. Даже после инцидента, спустя неделю, я сдавал
У нас в России нет сильных адвокатов, которые могут защищать спортсменов на международном уровне. Наши адвокаты, защищающие спортсменов, не имеют авторитета на мировом уровне, их никто не знает и никто не слушает. Это правда. Были бы у меня большие деньги, примерно 200 тыс. долларов, я бы нанял американского или английского адвоката, который бы «разрулил» мою ситуацию, так, что они остались бы мне должны.
Мою жалобу даже не будут рассматривать, они мне так и написали в своём заключении: «Вы не смогли доказать нам свою невиновность, апелляционные действия в вашу сторону не работают», — цитирует Дылдина Properm.
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