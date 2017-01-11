Дылдин: Сказал офицеру ВАДА: «Раз не показываете удостоверение, то я не Дылдин»

«Вообще дело на меня открылось 22 мая 2015 года. Расследование шло один год и восемь месяцев, и на основании этого 6 января 2017-го вынесли приговор — дисквалификация на четыре года. Я считаю, что это незаконно, и вообще все считают, что это незаконно. Будь я спортсменом из другой страны, какой-нибудь западной, расследование шло бы не так долго и весь вопрос решился бы в течение месяца.



Я шёл к такси по улице в Адлере, был на сборах. До этого я отнёс в машину все свои сумки, затем быстро позавтракал и как раз возвращался к таксисту. По дороге к автомобилю ко мне подбегает женщина, офицер ВАДА, она была из Эстонии или Латвии, точно не помню, но говорила по-русски. По контракту нас могут проверить представители из любой другой страны. Она меня спрашивает: «Вы Максим Дылдин?», на что я спросил у неё, кто она такая, женщина представилась офицером ВАДА. В ответ я попросил её показать удостоверение, потому что когда ты сдаёшь допинг-контроль за границей, они обязаны предоставить тебе свои корочки и бланк для заполнения данных. Женщина мне задала вопрос: «Вы будете сдавать анализы?» Я ей вновь говорю: «Вы кто, покажите своё удостоверение, я что, должен прямо на улице вам сдавать всё?» Она опять: «Вы будете сдавать анализы?» Ну тогда я и сказал: «Раз вы не показываете удостоверение, то я не Максим Дылдин». Тогда она стала тянуть меня за руку, таксист это, кстати, всё видел. Тогда я пригрозил ей, что вызову полицию, она просто развернулась и ушла. Всё, вот за это меня отстранили.

Когда было расследование по моему делу, я несколько раз сдавал анализы, и ничего в них не было. За всю карьеру у меня огромная пачка листов о прохождении контроля на допинг. Мне всё равно, я хоть каждый день могу сдавать эти анализы, я всегда поддерживал и поддерживаю чистый спорт. Даже после инцидента, спустя неделю, я сдавал допинг-контроль в соревнованиях на Волгограде, всё было в порядке.



У нас в России нет сильных адвокатов, которые могут защищать спортсменов на международном уровне. Наши адвокаты, защищающие спортсменов, не имеют авторитета на мировом уровне, их никто не знает и никто не слушает. Это правда. Были бы у меня большие деньги, примерно 200 тыс. долларов, я бы нанял американского или английского адвоката, который бы «разрулил» мою ситуацию, так, что они остались бы мне должны.



Мою жалобу даже не будут рассматривать, они мне так и написали в своём заключении: «Вы не смогли доказать нам свою невиновность, апелляционные действия в вашу сторону не работают», — цитирует Дылдина Properm.