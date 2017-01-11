Адамс пока не видит смысла отправлять заявку в IAAF из-за проблем с допинг-тестированием

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Об этом сообщил ТАСС чемпион мира 2014 года в тройном прыжке Люкман Адамс.

3 января IAAF опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям в 2017 году. Одним из условий получения разрешения от IAAF является наличие трех сданных допинг-проб.

«Мы сейчас, конечно, начинаем заполнять эти индивидуальные заявки, — рассказал Адамс. — Но для того, чтобы получить добро от IAAF, нужно сдать с 1 декабря три допинг-пробы. Я и многие мои товарищи включены в международный пул тестирования, но допинг-офицеры нам вообще не приезжают. Последний раз я проходил допинг- контроль 11 октября».

«Мне нужно с 1 декабря пройти три допинг-тестирования, а у меня пока нет ни одного, — продолжил собеседник ТАСС. — Тогда какой смысл писать эти заявки? Мне кажется, можно приезжать к нам и почаще, чем раз в два-три месяца. Наша федерация в этом вопросе бессильна, так как не имеет полномочий давать указания антидопинговым органам».

Совет IAAF 17 июня на своем заседании принял решение о лишении российских спортсменов права выступать на всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года. Позднее антидопинговое бюро IAAF отклонило индивидуальные заявки на участие в турнирах практически всех спортсменов РФ, кроме тренирующейся в США Дарьи Клишиной.