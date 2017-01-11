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https://sport.mail.ru/news/athletics/28389243/
11 января 2017, 12:23 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

В британском парламенте предложили вновь расспросить Коэ по делу о коррупции

Глава комитета по спорту британского парламента Дамиан Коллинс сказал, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ вновь должен был расспрошен по делу о коррупционных схемах в IAAF.

Накануне бывший британский легкоатлет Дэвид Бедфорд сообщил, что Коэ был проинформирован о коррупционных схемах в IAAF до того, как об этом стало известно прессе. В ноябре 2016 года несколько зарубежных изданий сообщили, что представители IAAF требовали взятки от спортсменов за сокрытие положительных результатов допинг-проб.

«На многие вопросы по-прежнему нет ответов, Коэ нужно дать объяснения. Мы обеспокоены тем, что с учётом слов Бедфорда заявлениям Коэ не хватает достоверности», — цитирует Коллинса The Guardian.
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