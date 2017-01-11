В британском парламенте предложили вновь расспросить Коэ по делу о коррупции
Глава комитета по спорту британского парламента Дамиан Коллинс сказал, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ вновь должен был расспрошен по делу о коррупционных схемах в IAAF.
Накануне бывший британский легкоатлет Дэвид Бедфорд сообщил, что Коэ был проинформирован о коррупционных схемах в IAAF до того, как об этом стало известно прессе. В ноябре 2016 года несколько зарубежных изданий сообщили, что представители IAAF требовали взятки от спортсменов за сокрытие положительных результатов
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