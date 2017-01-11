Легкоатлет Адамс доволен выступлением на своем первом в сезоне турнире

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

10 января в московском Центре братьев Знаменских проходил Кубок Москвы по легкой атлетике («Рождественский кубок»). Одним из самых титулованных участников турнира стал 28-летний Адамс, в активе которого есть также серебро летнего чемпионата Европы 2014 года в Цюрихе и бронза зимнего мирового первенства 2012 года в Стамбуле. В первой попытке на «Рождественском кубке» этот спортсмен показал результат 14 метров 71 см, превзойти который больше никому так и не удалось.

«Этот турнир стал для меня первым стартом в этом сезоне, мне нравится на нем выступать, всегда получаю от этих соревнований положительные эмоции, — признался Адамс. — Что касается показанного результата, то, в целом, я им доволен. Попробовал новую обувь, которая не подошла. Вернусь к старой, и на следующем старте результат должен быть более высоким».

Собеседник ТАСС отметил, что ближайшим стартом для него будет турнир «Мемориал Озолина-Дьячкова», который пройдет в Москве 18 января. «Также планирую выступать в Волгограде, на Кубке губернатора Краснодарского края, “Русской зиме” и на чемпионате России в конце февраля», — отметил Адамс.

До выполнения квалификационного норматива (16 метров 80 см), дающего право претендовать на участие в августовском чемпионате мира в Лондоне, Адамсу в лучшей попытке не хватило 9 см.