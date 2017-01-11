«Алматы марафон» озвучил благотворительную цель забега в этом году
Средства, собранные на «Алматы марафон-2017», будут направлены на реализацию социальных проектов в шести специализированных учебных заведениях Алматы. Их учащиеся — дети с особыми потребностями. Об этом сообщил оргкомитет крупнейшего международного спортивного массового мероприятия Центральной Азии.
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Так, благополучателями шестого марафона, который пройдет 23 апреля 2017 года, станут:
— Специальная (коррекционная)
— Специальная (коррекционная)
— Специальная
— Специальная (коррекционная)
— Специальная
— Коррекционный
«В шестую годовщину проведения “Алматы марафона” мы поможем сразу шести детским учреждениям. Большая часть средств нашего масштабного мероприятия пойдет на оснащение и создание спортивных залов и площадок в них. Мы реализуем этот проект при поддержке нашего генерального партнера Kaspi.kz. В результате в этих школах и
Воплотить идею в жизнь помогут стартовые взносы участников марафона. Сделать свой вклад может и любой желающий, не участвующий в мероприятии: достаточно лишь перечислить любую сумму на специальный счет.
Доавим, что за пять лет проведения марафона проект, основанный Айжан Есим и Галимжаном Есеновым, стал социальной площадкой, объединяющей компании, бренды, бизнесменов и всех неравнодушных людей, поддерживающие и развивающие массовый спорт, пропагандирующие здоровый образ жизни и благотворительность. «Алматы марафон» — один из немногих международных марафонов, которые являются благотворительными. Благодаря собираемым на нем средствам, регулярно оказывается помощь детям с особыми потребностями и различным реабилитационным центрам для таких детей.
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