«Алматы марафон» озвучил благотворительную цель забега в этом году

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Так, благополучателями шестого марафона, который пройдет 23 апреля 2017 года, станут:

— Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей с нарушением слуха;.

— Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;.

— Специальная школа-интернат № 4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского;.

— Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи;.

— Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа Управления образования Алматы;.

— Коррекционный ясли-сад № 13 для детей с нарушениями зрения.

«В шестую годовщину проведения “Алматы марафона” мы поможем сразу шести детским учреждениям. Большая часть средств нашего масштабного мероприятия пойдет на оснащение и создание спортивных залов и площадок в них. Мы реализуем этот проект при поддержке нашего генерального партнера Kaspi.kz. В результате в этих школах и ясли-саде появятся скалодромы, футбольные поля, сенсорные комнаты и спортивный инвентарь. В который раз мы всей страной поможем детям с особыми потребностями стать ближе к спорту и здоровью», — прокомментировала решение оргкомитета директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Воплотить идею в жизнь помогут стартовые взносы участников марафона. Сделать свой вклад может и любой желающий, не участвующий в мероприятии: достаточно лишь перечислить любую сумму на специальный счет.

Доавим, что за пять лет проведения марафона проект, основанный Айжан Есим и Галимжаном Есеновым, стал социальной площадкой, объединяющей компании, бренды, бизнесменов и всех неравнодушных людей, поддерживающие и развивающие массовый спорт, пропагандирующие здоровый образ жизни и благотворительность. «Алматы марафон» — один из немногих международных марафонов, которые являются благотворительными. Благодаря собираемым на нем средствам, регулярно оказывается помощь детям с особыми потребностями и различным реабилитационным центрам для таких детей.