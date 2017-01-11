Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28388801/
11 января 2017, 12:01 | Летние: Легкая атлетика | Vesti.kz

«Алматы марафон» озвучил благотворительную цель забега в этом году

Средства, собранные на «Алматы марафон-2017», будут направлены на реализацию социальных проектов в шести специализированных учебных заведениях Алматы. Их учащиеся — дети с особыми потребностями. Об этом сообщил оргкомитет крупнейшего международного спортивного массового мероприятия Центральной Азии.

Спортивное событие состоится 23 апреля. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Так, благополучателями шестого марафона, который пройдет 23 апреля 2017 года, станут:

— Специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 для детей с нарушением слуха;.

— Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата;.

— Специальная школа-интернат № 4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского;.

— Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей с тяжелыми нарушениями речи;.

— Специальная школа-интернат № 15 для детей с малыми и затихающими формами туберкулеза санаторного типа Управления образования Алматы;.

— Коррекционный ясли-сад № 13 для детей с нарушениями зрения.

«В шестую годовщину проведения “Алматы марафона” мы поможем сразу шести детским учреждениям. Большая часть средств нашего масштабного мероприятия пойдет на оснащение и создание спортивных залов и площадок в них. Мы реализуем этот проект при поддержке нашего генерального партнера Kaspi.kz. В результате в этих школах и ясли-саде появятся скалодромы, футбольные поля, сенсорные комнаты и спортивный инвентарь. В который раз мы всей страной поможем детям с особыми потребностями стать ближе к спорту и здоровью», — прокомментировала решение оргкомитета директор «Алматы марафона» Салтанат Казыбаева.

Воплотить идею в жизнь помогут стартовые взносы участников марафона. Сделать свой вклад может и любой желающий, не участвующий в мероприятии: достаточно лишь перечислить любую сумму на специальный счет.

Доавим, что за пять лет проведения марафона проект, основанный Айжан Есим и Галимжаном Есеновым, стал социальной площадкой, объединяющей компании, бренды, бизнесменов и всех неравнодушных людей, поддерживающие и развивающие массовый спорт, пропагандирующие здоровый образ жизни и благотворительность. «Алматы марафон» — один из немногих международных марафонов, которые являются благотворительными. Благодаря собираемым на нем средствам, регулярно оказывается помощь детям с особыми потребностями и различным реабилитационным центрам для таких детей.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Адамс пока не видит смысла отправлять заявку в IAAF из-за проблем с допинг-тестированием

Адамс пока не видит смысла отправлять заявку в IAAF из-за проблем с допинг-тестированием

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Многие российские легкоатлеты не спешат отправлять в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) индивидуальные заявки на участие в международных соревнованиях, так как лишены возможности сдать требуемое IAAF количество допинг-тестов.
Еще 7 новостей  Все новости
11 января

Исламу нужно посмотреть бои Альвареса с Ларой и Мейвезером, чтобы победить мексиканца - Демьяненко

В ЦСКА прокомментировали информацию об интересе к лучшему бомбардиру чемпионата Казахстана

Уважаем Брука. Он принял предложение, которое было на столе Юбенка, когда три топовых средневеса отказались - промоутер Головкина