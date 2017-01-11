Михаил Бутов покинул пост директора легкоатлетического турнира «Русская зима»
МОСКВА, 11 янв —
Р-Спорт. Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов сообщил, что покинул должность директора московского легкоатлетического турнира «Русская зима», которую занимал последние 15 лет.
«Русская зима» — традиционный легкоатлетический турнир, который проходит в Москве с 1992 года. Он потерял статус международного
«Должен сообщить вам, что после 15 лет руководства легкоатлетическими соревнованиями “Русская зима” я покидаю пост директора. Все эти годы “Русская зима” проводилась ВФЛА, а я участвовал в привлечении инвестиций для организации соревнований. В этом году новоизбранный президент федерации решил назначить на эту должность другого человека», — написал Бутов на своей странице в Facebook.
В декабре на пост президента ВФЛА на четырехлетний срок был переизбран Дмитрий Шляхтин, ставший главой организации в январе 2016 года.
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