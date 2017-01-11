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11 января 2017, 11:28 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Михаил Бутов покинул пост директора легкоатлетического турнира «Русская зима»

МОСКВА, 11 янв — Р-Спорт. Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов сообщил, что покинул должность директора московского легкоатлетического турнира «Русская зима», которую занимал последние 15 лет.

«Русская зима» — традиционный легкоатлетический турнир, который проходит в Москве с 1992 года. Он потерял статус международного из-за приостановки членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) после обвинений WADA в многочисленных нарушениях антидопинговых правил в России в 2015 году. Юбилейный 25-й турнир «Русская зима», прошедший в феврале 2016 года, имел статус этапа зимнего Гран-при.

«Должен сообщить вам, что после 15 лет руководства легкоатлетическими соревнованиями “Русская зима” я покидаю пост директора. Все эти годы “Русская зима” проводилась ВФЛА, а я участвовал в привлечении инвестиций для организации соревнований. В этом году новоизбранный президент федерации решил назначить на эту должность другого человека», — написал Бутов на своей странице в Facebook.

В декабре на пост президента ВФЛА на четырехлетний срок был переизбран Дмитрий Шляхтин, ставший главой организации в январе 2016 года.
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