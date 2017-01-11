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11 января 2017, 1:53 | Летние: Легкая атлетика | Спорт-Экспресс

Коэ допросят второй раз по коррупционному делу IAAF

Глава ИААФ Себастьян Коэ будет повторно допрошен по коррупционному делу, которое разгорелось в организации в 2015 году, сообщает АР.

Сегодня бывший британский легкоатлет Дэвид Бедфорд заявил, что чиновник знал о коррупции в организации. На первом допросе Коэ опровег эти обвинения. В результате скандала с поста главы ИААФ был уволен Ламина Диак.

В декабре 2014 года немецкий канал ARD предоставил информацию, согласно которой представители ИААФ просили деньги от спортсменов за сокрытие положительных допинг-проб. Бедфорд отметил, что предупреждал об этом Коэ по телефону, а также отправлял ему электронные письма. Коэ, однако, проигнорировал его сообщения.
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