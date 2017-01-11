Бутов покинул пост директора соревнований «Русская зима» после 15 лет работы

«Спустя 15 лет работы в качестве руководителя легкоатлетических соревнований в манеже “Русская зима” я покидаю должность директора. Всё это время соревнования организовывались Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, а я участвовал в привлечении инвестиций для проведения соревнований. В этом году вновь избранный президент ВФЛА решил назначить на эту должность другого человека.



Благодарю всех, кто все эти годы участвовал в организации “Русской зимы”. Теперь начинается новая жизнь соревнований, и я желаю им удачи. Надеюсь, турнир будет продолжаться», -написал Бутов на своей странице в сети «Фейсбук».

В 2017 году соревнования «Русская зима» пройдут 4—5 февраля .