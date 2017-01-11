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11 января 2017, 1:08 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Бутов покинул пост директора соревнований «Русская зима» после 15 лет работы

Генеральный секретарь Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов рассказал, что покидает должность директора соревнований «Русская зима».

«Спустя 15 лет работы в качестве руководителя легкоатлетических соревнований в манеже “Русская зима” я покидаю должность директора. Всё это время соревнования организовывались Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, а я участвовал в привлечении инвестиций для проведения соревнований. В этом году вновь избранный президент ВФЛА решил назначить на эту должность другого человека.

Благодарю всех, кто все эти годы участвовал в организации “Русской зимы”. Теперь начинается новая жизнь соревнований, и я желаю им удачи. Надеюсь, турнир будет продолжаться», -написал Бутов на своей странице в сети «Фейсбук».

В 2017 году соревнования «Русская зима» пройдут 4—5 февраля.
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