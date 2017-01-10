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10 января 2017, 23:13 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

109 лучших легкоатлетов из Кении будут под усиленным наблюдением из-за допинга

109 сильнейших легкоатлетов из Кении будут находиться под наблюдением пяти выбранных независимых врачей, чтобы предотвратить распространение допинга в стране, сообщает AFP. Ранее кенийские доктора обвинялись в том, что они занимаются поставками и введением допинга спортсменам.

Кения находится на усиленном наблюдении со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) после серии допинговых скандалов в 2016 году.

«Мы разработали этот план действий совместно с IAAF, чтобы остановить распространяющуюся по стране допинговую эпидемию», — сказал на пресс-конференции глава легкоатлетической федерации Кении Джексон Тувей.
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