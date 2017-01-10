109 лучших легкоатлетов из Кении будут под усиленным наблюдением из-за допинга

Кения находится на усиленном наблюдении со стороны Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) после серии допинговых скандалов в 2016 году.



«Мы разработали этот план действий совместно с IAAF, чтобы остановить распространяющуюся по стране допинговую эпидемию», — сказал на пресс-конференции глава легкоатлетической федерации Кении Джексон Тувей.