Лучшая спортсменка Латвии провела 4 дня в аэропорту Стамбула и не попала на сбор

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Лучшая спортсменка Латвии 2015 и 2016 годов прибыла в Турцию ещё 6 января, а следующей ночью должна была вылететь в ЮАР, однако рейс отложили из-за сильного снегопада. После пятичасового ожидания в очереди для обмена билетов ей предложили лететь только 16 января.