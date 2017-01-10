Лучшая спортсменка Латвии провела 4 дня в аэропорту Стамбула и не попала на сбор
Бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 по лёгкой атлетике в семиборье,
вице-чемпионка Европы-2012 латвийка Лаура Икауниеце-Адмидиня отменила тренировочный сбор ЮАР из-за плохих погодных условий в Стамбуле, в аэропорту которого она провела четыре дня, сообщает Delfi.lv со ссылкой на латвийское радио.
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Лучшая спортсменка Латвии 2015 и 2016 годов прибыла в Турцию ещё 6 января, а следующей ночью должна была вылететь в ЮАР, однако рейс отложили
На Олимпиаде в
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