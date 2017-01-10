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10 января 2017, 18:59 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Лучшая спортсменка Латвии провела 4 дня в аэропорту Стамбула и не попала на сбор

Бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 по лёгкой атлетике в семиборье, вице-чемпионка Европы-2012 латвийка Лаура Икауниеце-Адмидиня отменила тренировочный сбор ЮАР из-за плохих погодных условий в Стамбуле, в аэропорту которого она провела четыре дня, сообщает Delfi.lv со ссылкой на латвийское радио.

Бронзовая медалистка чемпионата мира-2015 по лёгкой атлетике в семиборье <nobr>вице-чемпионка</nobr> Европы-2012 латвийка <span class=error>Лаура</span> <nobr>Икауниеце-Адмидиня</nobr> отменила тренировочный сбор ЮАР <nobr>из-за </nobr>плохих погодных условий в Стамбуле в аэропорту которого она провела четыре дня сообщает Delfi. Увеличить
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Лучшая спортсменка Латвии 2015 и 2016 годов прибыла в Турцию ещё 6 января, а следующей ночью должна была вылететь в ЮАР, однако рейс отложили из-за сильного снегопада. После пятичасового ожидания в очереди для обмена билетов ей предложили лететь только 16 января.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Икауниеце-Адмидиня заняла четвёртое место.
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