СМИ: Президент IAAF Коу знал о коррупции в организации до скандала

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В ноябре 2016 года немецкий телеканал ARD, а также французская газета Le Monde сообщили о том, что представители IAAF требовали деньги с легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных допинг-тестах.

По словам Бедфорда, он лично в ходе телефонного разговора предупреждал Коу о коррупции в организации, однако тот отказался реагировать на эту информацию и впоследствии не отвечал на электронные письма, затрагивающие данную тему.

«Для меня стало большим сюрпризом, что Коу не стал читать электронные письма, доказывающие коррупцию в IAAF», — cказал Бефорд.

В свою очередь, Коу неоднократно заявлял, что не имел ни малейшего представления о масштабах коррупции в IAAF. После появления новых обстоятельств дела комитет культуры, СМИ и спорта Великобритании собирается еще раз допросить Коу, однако в IAAF ответили, что президент организации не намерен повторно давать показания.