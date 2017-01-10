СМИ: Президент IAAF Коу знал о коррупции в организации до скандала
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу знал о коррупции в организации до разгоревшегося скандала, связанного с получением взяток за сокрытие положительных
допинг-проб. Об этом заявил британский спортсмен, выступавший в 1970-х годах, Дэвид Бедфорд, чьи слова приводит газета Guardian.
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В ноябре 2016 года немецкий телеканал ARD, а также французская газета Le Monde сообщили о том, что представители IAAF требовали деньги с легкоатлетов за неразглашение данных об их положительных
По словам Бедфорда, он лично в ходе телефонного разговора предупреждал Коу о коррупции в организации, однако тот отказался реагировать на эту информацию и впоследствии не отвечал на электронные письма, затрагивающие данную тему.
«Для меня стало большим сюрпризом, что Коу не стал читать электронные письма, доказывающие коррупцию в IAAF», — cказал Бефорд.
В свою очередь, Коу неоднократно заявлял, что не имел ни малейшего представления о масштабах коррупции в IAAF. После появления новых обстоятельств дела комитет культуры, СМИ и спорта Великобритании собирается еще раз допросить Коу, однако в IAAF ответили, что президент организации не намерен повторно давать показания.
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