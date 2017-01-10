Прыгуны в высоту Ухов и Кучина выступят в Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 10 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион Иван Ухов и чемпионка мира Мария Кучина выступят на всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту и с шестом — Мемориале Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина, который пройдет в Челябинске 11 января. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены страны, сообщили ТАСС в
пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.
«11 января в Челябинске состоятся всероссийские соревнования по прыжкам в высоту и прыжкам с шестом — юбилейный, XXXV Мемориал почетного мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почетного гражданина города Челябинска Вячеслава Середкина. В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России, будет разыграно 15 комплектов медалей», — сказал собеседник агентства.
По данным областного Минспорта, бороться за медали будут в частности олимпийский чемпион Иван Ухов, чемпионка мира Мария Кучина, серебряный призер чемпионата мира Алексей Дмитрик, бронзовый призер Олимпийских игр Светлана Школина (все — прыжки в высоту), серебряный призер Олимпийских игр Евгений Лукьяненко (прыжки с шестом) и другие именитые спортсмены.
Юрий Лукашевич — один из самых известных тренеров Челябинской области по прыжкам в высоту, двукратный чемпион России. После трагической гибели его воспитанники по собственной инициативе организовали мемориал в честь его памяти. Летом 2012 года погиб один из учеников Лукашевича — бизнесмен и политик Вячеслав Середкин, главный меценат мемориала. Министерством спорта Челябинской области, областной Федерацией легкой атлетики было принято решение с 2012 года назвать соревнования Мемориалом Юрия Лукашевича и Вячеслава Середкина.
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