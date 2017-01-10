12 января CAS рассмотрит иск ИААФ к Станиславу Емельянову
На этой неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит иск Международной федерации легкой атлетики к российскому ходоку Станиславу Емельянову и ВФЛА.
Слушание состоится 12 января. Напомним, что Емельянов был дисквалифицирован ИААФ по подозрению в употреблении допинга еще в 2015 году, однако затем был оправдан, так как его
Также в январе, а именно 26 числа, будет рассмотрен иск Федерации тяжелой атлетики России к IWF.
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