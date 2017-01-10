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https://sport.mail.ru/news/athletics/28376278/
10 января 2017, 12:12 | Летние: Легкая атлетика | Спортфакт

12 января CAS рассмотрит иск ИААФ к Станиславу Емельянову

На этой неделе Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит иск Международной федерации легкой атлетики к российскому ходоку Станиславу Емельянову и ВФЛА.

Слушание состоится 12 января. Напомним, что Емельянов был дисквалифицирован ИААФ по подозрению в употреблении допинга еще в 2015 году, однако затем был оправдан, так как его допинг-проба «Б» показала отрицательный результат. Тем не менее, как и все российские легкоатлеты, за исключением Дарьи Клишиной, позже Емельянов был отстранен от международных стартов и пропустил Олимпиаду в Рио.

Также в январе, а именно 26 числа, будет рассмотрен иск Федерации тяжелой атлетики России к IWF.
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