Лукашкин: Ясность по международному судейству на ЧР по ходьбе должна быть до февраля

Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские спортсмены могут участвовать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом, для чего должны подать индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Существует вариант, при котором ситуация разрешится до чемпионата мира в Лондоне, однако для участия в нем россиянам в любом случае необходимо выполнить нормативы, которые они могут показать только на турнирах с международным судейством.

Таким образом, ходоки могли бы выполнить их на зимнем чемпионате России, который пройдет 18—19 февраля в Сочи, если туда будут приглашены международные судьи, либо в случае одобрения их индивидуальных заявок и выступлении на Кубке Европы.

«Если нам не разрешат пригласить иностранных судей на чемпионат России, то спортсмены не смогут выполнить нормативы, и тогда он не будет отборочным. Пока руководство ВФЛА еще не сделало запрос в IAAF, чтобы нам разрешили пригласить иностранных судей. Это надо сделать до старта, мы хотели до конца января иметь ясность по этому вопросу», — сказал Лукашкин по телефону.

На зимнем и летнем чемпионатах России по спортивной ходьбе в 2016 году международные судьи не присутствовали из-за отстранения ВФЛА.

При этом ясности с подачей заявок от сборной по спортивной ходьбе для участия в международных стартах пока нет. «В понедельник был разговор с главным тренером предварительный. Думаю, вопрос про заявки (сборной по спортивной ходьбе) решится в течение недели-двух», — добавил специалист.