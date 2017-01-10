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https://sport.mail.ru/news/athletics/28373676/
10 января 2017, 8:58 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Лукашкин: Ясность по международному судейству на ЧР по ходьбе должна быть до февраля

МОСКВА, 10 янв — Р-Спорт, Елена Соболь. Старший тренер сборной России по спортивной ходьбе Николай Лукашкин заявил агентству «Р-Спорт», что вопрос присутствия международных судей на зимнем чемпионате России должен решиться до конца января, и как следствие, станет понятен статус турнира как отборочного для участия в Кубке Европы.

Из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) российские спортсмены могут участвовать на международных соревнованиях только под нейтральным флагом, для чего должны подать индивидуальные заявки в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Существует вариант, при котором ситуация разрешится до чемпионата мира в Лондоне, однако для участия в нем россиянам в любом случае необходимо выполнить нормативы, которые они могут показать только на турнирах с международным судейством.

Таким образом, ходоки могли бы выполнить их на зимнем чемпионате России, который пройдет 18—19 февраля в Сочи, если туда будут приглашены международные судьи, либо в случае одобрения их индивидуальных заявок и выступлении на Кубке Европы.

«Если нам не разрешат пригласить иностранных судей на чемпионат России, то спортсмены не смогут выполнить нормативы, и тогда он не будет отборочным. Пока руководство ВФЛА еще не сделало запрос в IAAF, чтобы нам разрешили пригласить иностранных судей. Это надо сделать до старта, мы хотели до конца января иметь ясность по этому вопросу», — сказал Лукашкин по телефону.

На зимнем и летнем чемпионатах России по спортивной ходьбе в 2016 году международные судьи не присутствовали из-за отстранения ВФЛА.

При этом ясности с подачей заявок от сборной по спортивной ходьбе для участия в международных стартах пока нет. «В понедельник был разговор с главным тренером предварительный. Думаю, вопрос про заявки (сборной по спортивной ходьбе) решится в течение недели-двух», — добавил специалист.
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