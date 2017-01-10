Лукашкин: Ясность по международному судейству на ЧР по ходьбе должна быть до февраля
МОСКВА, 10 янв —
Р-Спорт, Елена Соболь. Старший тренер сборной России по спортивной ходьбе Николай Лукашкин заявил агентству «Р-Спорт», что вопрос присутствия международных судей на зимнем чемпионате России должен решиться до конца января, и как следствие, станет понятен статус турнира как отборочного для участия в Кубке Европы.
Таким образом, ходоки могли бы выполнить их на зимнем чемпионате России, который пройдет
«Если нам не разрешат пригласить иностранных судей на чемпионат России, то спортсмены не смогут выполнить нормативы, и тогда он не будет отборочным. Пока руководство ВФЛА еще не сделало запрос в IAAF, чтобы нам разрешили пригласить иностранных судей. Это надо сделать до старта, мы хотели до конца января иметь ясность по этому вопросу», — сказал Лукашкин по телефону.
На зимнем и летнем чемпионатах России по спортивной ходьбе в 2016 году международные судьи не присутствовали
При этом ясности с подачей заявок от сборной по спортивной ходьбе для участия в международных стартах пока нет. «В понедельник был разговор с главным тренером предварительный. Думаю, вопрос про заявки (сборной по спортивной ходьбе) решится в течение недели-двух», — добавил специалист.
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