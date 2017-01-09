Дисквалифицированный чемпион Европы бегун Максим Дылдин объявил о завершении карьеры

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник объявила, что Дылдин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года по правилу «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб».

«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, независящим от меня. Спасибо всем кто всегда болел за меня», — написал Дылдин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Время пришло. Тут я уже ничего не могу поделать. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политик», — написал Дылдин в ответ на комментарий одного из пользователей.

Дылдин стал победителем чемпионата Европы-2010 в Барселоне, серебряным призером чемпионата Европы-2014 в Цюрихе и бронзовым призером чемпионата мира-2013 в Москве в эстафетах 4 по 400 метров.