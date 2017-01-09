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9 января 2017, 21:13 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Дисквалифицированный чемпион Европы бегун Максим Дылдин объявил о завершении карьеры

Чемпион Европы и бронзовый призер чемпионата мира в эстафете российский бегун Максим Дылдин, дисквалифицированный на четыре года за нарушение антидопинговых правил, объявил о завершении карьеры.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в понедельник объявила, что Дылдин дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года по правилу «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб».

«Сегодня тот день, когда я официально заканчиваю с профессиональным спортом по тем или иным причинам, независящим от меня. Спасибо всем кто всегда болел за меня», — написал Дылдин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Время пришло. Тут я уже ничего не могу поделать. Политика пришла в большой спорт, а я еще не политик», — написал Дылдин в ответ на комментарий одного из пользователей.

Дылдин стал победителем чемпионата Европы-2010 в Барселоне, серебряным призером чемпионата Европы-2014 в Цюрихе и бронзовым призером чемпионата мира-2013 в Москве в эстафетах 4 по 400 метров.

Ранее Дылдин был лишен бронзы Олимпиады в Пекине в эстафете из-за положительной допинг-пробы Дениса Алексеева.
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Новости Легкой атлетики

Чемпион Европы в эстафете российский бегун Дылдин дисквалифицирован на 4 года

Чемпион Европы-2010 и бронзовый призер чемпионата мира-2013 в эстафете российский бегун Максим Дылдин за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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