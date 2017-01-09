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9 января 2017, 19:15 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Чемпион Европы в эстафете российский бегун Дылдин дисквалифицирован на 4 года

Чемпион Европы-2010 и бронзовый призер чемпионата мира-2013 в эстафете российский бегун Максим Дылдин за нарушение антидопинговых правил дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Дылдин наказан по правилу «Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи проб».

Дисквалификация 29-летнего спортсмена вступает в силу с 6 января 2017 года.
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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Чемпион страны в беге на 400 метров Павел Ивашко стал 62-м российским спортсменом, включенным в пул допинг-тестирования Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает пресс-служба IAAF.
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