Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28367989/
9 января 2017, 16:42 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

ВФЛА: Исинбаева формально вошла в сборную России, в спорт она не вернется

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Включение в список кандидатов в сборную России на 2017 год двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой, объявившей о завершении карьеры в августе прошлого года, является технической формальностью и не свидетельствует о ее возвращении в спорт. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Министерство спорта в понедельник опубликовало на своем официальном сайте список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2017 год по легкой атлетике. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Министерство спорта в понедельник опубликовало на своем официальном сайте список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2017 год по легкой атлетике. В него вошла и объявившая о завершении карьеры Исинбаева.

«Никаких громких выводов из этого делать не нужно, — заметил собеседник ТАСС. — Мы подавали список заранее, а Исинбаева к тому времени просто физически не успевала написать заявление. Поэтому она и значится в этом списке. В ближайшее время это заявление будет в федерации, и ее фамилия сразу будет вычеркнута из списка».

Двукратная олимпийская чемпионка объявила о завершении спортивной карьеры на пресс-конференции в августе 2016 года во время Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тогда же она была выбрана в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Ходоки Каниськина, Кирдяпкин и Лашманова вошли в список кандидатов в сборную России

Ходоки Каниськина, Кирдяпкин и Лашманова вошли в список кандидатов в сборную России

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Ведущие мордовские ходоки Ольга Каниськина, Сергей Кирдяпкин и Елена Лашманова включены в список кандидатов в сборную России по легкой атлетике на 2017 год. Об этом сообщает официальный сайт Министерства спорта РФ.
Еще 7 новостей  Все новости
9 января

ВФЛА: Исинбаева формально вошла в сборную России, в спорт она не вернется

Не наступить на мельдониевые грабли: особенности нового списка WADA

Ходоки Каниськина, Кирдяпкин и Лашманова вошли в список кандидатов в сборную России