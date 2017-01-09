ВФЛА: Исинбаева формально вошла в сборную России, в спорт она не вернется

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Министерство спорта в понедельник опубликовало на своем официальном сайте список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2017 год по легкой атлетике. В него вошла и объявившая о завершении карьеры Исинбаева.

«Никаких громких выводов из этого делать не нужно, — заметил собеседник ТАСС. — Мы подавали список заранее, а Исинбаева к тому времени просто физически не успевала написать заявление. Поэтому она и значится в этом списке. В ближайшее время это заявление будет в федерации, и ее фамилия сразу будет вычеркнута из списка».