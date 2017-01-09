Ходоки Каниськина, Кирдяпкин и Лашманова вошли в список кандидатов в сборную России

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Обладательница золотой медали Игр-2008 Каниськина была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до 15 декабря 2015 года. Зимний чемпионат России, который проходил в феврале прошлого года в Сочи, стал для спортсменки первым турниром после возвращения в спорт, тогда она выиграла соревнования.

Летнее первенство страны в Чебоксарах 31-летняя легкоатлетка пропустила, сообщив тогда ТАСС, что не видит смысла в создавшихся условиях оставаться в спорте. Спустя некоторое время Каниськина была назначена на пост заместителя директора школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия.

Сергей Кирдяпкин, также отбывавший до середины декабря 2015 года наказание за нарушение антидопинговых правил, на зимнем чемпионате России — 2016 был вторым в ходьбе на 35 км. В летнем первенстве страны этот спортсмен также не принимал участия.

Чемпионка мира и Олимпийских игр Елена Лашманова на летнем чемпионате России — 2016 заняла первое место. Новый сезон она начала с победы на зимнем чемпионате Мордовии.

В состав сборной России также включены такие известные мордовские ходоки как Станислав Емельянов, Александр Иванов, Сергей Бакулин и Денис Нижегородов.